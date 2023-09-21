Cengiz Dağcı

Henüz daha Pedagoji Enstitüsü’nde ikinci sınıfındayken II. Dünya Savaşı'nın çıkmasından ötürü 1940 Aralık ayında askere alınarak cepheye gönderilir. Böylece savaş ve kısıtlamalar ile tanışan Dağcı, 1941 yılında Almanlara da esir düşer.Savaşın sonuna kadar toplama kamplarında kaldığı o dönemler ileride kaleminin en büyük ilham kaynağı olacaktır. Daha sonra burada bulunan çok sayıda esirle birlikte Uman kampına nakledilen isim, Almanların oluşturduğu lejyonlardan biri olan Türkistan lejyonuna katılmak için Varşova'ya gönderilip burada subaylık eğitimi alır. 1942 yılında izinli olarak gittiği Kırım ziyareti, ailesini ve yurdunu son görüşü olacaktır. 1944 senesinde Amerikan askerleri tarafından Landeck kampında esir alınır.