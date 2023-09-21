Cengiz Dağcı
Cengiz Dağcı
- Doğum Tarihi 9 Mart 1919
- Doğum Yeri Gurzuf, Kırım
- Ölüm Tarihi 22 Eylül 2011
- Ölüm Yeri Londra
Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Cengiz Dağcı hayatında ve bu minvalde verdiği eserlerinde, tarihine vatanına kısacası geçmişine sahip çıkan bir isim olmuştur. 1919 senesinde Kırım’ın Gurzuf kasabasında 6 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. Dağcı, çocukluk yıllarının çoğunu babasının köyü olan Kızıltaş’ta geçirir. İlk eğitimini de burada alır.
Gurzuf’tan Kızıltaş’a taşınmaları
1931 yılında tutuklanarak hapse götürülen babası Hüseyin Efendi, Kızıltaş'a dönmeyip Akmescit'te çalışmaya başlayınca oğlunu da yanına alır. Yoksulluk ve büyük baskılar altında geçen çocukluğunda, Stalin'in "tarım topraklarını kolektifleştirme" siyaseti yüzünden ailesinin toprakları elinden alınır.
Eğitim yılları
Cengiz Dağcı, Akmescit'e taşındıktan sonra, On Üçüncü Tam Ortaokula devam eder. 1936 yılında da Gençlik Mecmuasında ilk şiirleri yayınlanır. 1937 yılında Akmescit Pedagoji Enstitüsü'nün Tarih bölümüne giren Dağcı bir taraftan da gazetelerde çalışmaya başlar. Bir yandan okurken bir yandan da çalışan Dağcı, hayatla erken yaşta tanışmış olur.
Almanlara esir düşmesi
Henüz daha Pedagoji Enstitüsü’nde ikinci sınıfındayken II. Dünya Savaşı'nın çıkmasından ötürü 1940 Aralık ayında askere alınarak cepheye gönderilir. Böylece savaş ve kısıtlamalar ile tanışan Dağcı, 1941 yılında Almanlara da esir düşer.Savaşın sonuna kadar toplama kamplarında kaldığı o dönemler ileride kaleminin en büyük ilham kaynağı olacaktır. Daha sonra burada bulunan çok sayıda esirle birlikte Uman kampına nakledilen isim, Almanların oluşturduğu lejyonlardan biri olan Türkistan lejyonuna katılmak için Varşova'ya gönderilip burada subaylık eğitimi alır. 1942 yılında izinli olarak gittiği Kırım ziyareti, ailesini ve yurdunu son görüşü olacaktır. 1944 senesinde Amerikan askerleri tarafından Landeck kampında esir alınır.
Evliliği
1945 yılında evlenerek İngiltere'ye yerleşen Cengiz Dağcı, çok ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalır. Londra lokantalarında bulaşıkçılık, garsonluk gibi işler yaptıktan sonra eşiyle beraber bir lokanta açma girişiminde bulunur. Bu esnada da Kırım Türkü, yaşadıklarından yola çıkarak roman yazmaya başlamıştır.
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Yazarlığa ilk merakı
Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duyan Cengiz Dağcı'nın amcasının kendisine okuduğu Ömer Seyfeddin hikâyelerinin sayesinde Türk ve Rus edebiyatçılarının eserlerini okumaya başladı.
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Hayata vedası
1974 senesinde İngiltere’nin Londra eyaletindeki Southfield'a yerleşen yazar, uzun seneler burada yaşar. Tarihler 22 Eylül 2011’i gösterdiğinde hayata gözlerini yumar. Yıllarca öz vatanına derin bir özlemle duygusuyla yaşayan usta kalem, öldükten sonra çocukluğunun geçtiği Kırım'daki Kızıltaş Köyü'ne defnedilir.