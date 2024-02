1985 - 1986 yılları arasında Edward Said'in "Haberlerin Ağında Islam" (Covering Islam) and "Filistin'in Sorunu" (The Question of Palestine) yayınlanır. Filistin davasını duyurmak üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Alatlı, 1986 yılında Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılır.