Alev Alatlı
Alev Alatlı
- Doğum Tarihi 1944
- Doğum Yeri İzmir
- Ölüm Tarihi 02.02.2024
- Ölüm Yeri İstanbul
Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir’de dünyaya gelir. İlkokul öğrenimini Ankara’da alırken babasının subaylık görevinden dolayı şehir değişikliği yapar. Bu nedenle ilkokulu Erzurum’da tamamlamak durumunda kalır.
Öğrenimi
Alev Alatlı, California Üniversitesi (Berkeley)’nin yürüttüğü ortak psikodilbilim çalışmalarının Türkiye ayağını üstlenerek çalışmalarını gerçekleştirir. Daha sonra Yazarlar Kooperatifi’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alır. 1984 yılından itibaren ise yazı çalışmalarına ağırlık verir.
Filistin Davası
1985 - 1986 yılları arasında Edward Said'in "Haberlerin Ağında Islam" (Covering Islam) and "Filistin'in Sorunu" (The Question of Palestine) yayınlanır. Filistin davasını duyurmak üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Alatlı, 1986 yılında Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılır.
İlk Telifi
"Bize Yön Veren Metinler" çalışmasıyla İslam dünyasına yaklaşık üç bin yıllık bir düşünce serüvenine ışık tutan Alev Alatlı'nıın ilk telif eseri "Aydın Despotizmi"dir. Ardından 1985'te "Yaseminler Tüter mi Hâlâ?" eseri ile okuyucularını sevindirir. Bu eser, Türkiye Yazarlar Birliğinin 1987'de "Yılın En İyi Romanı" ödülünü alır.
Ödüller
- Alev Alatlı, 2006’da Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü alır.
- Edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi olur.
- 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi; 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırılır.
- 2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yapar.
- 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürür.
Türlerine göre Yayınlanan Eserleri
Sohbet: "Safsata Kılavuzu Laf Ola Beri Gele", "Fesüphanallah!-Nasihatname 1", "Hafazanallah!-Nasihatname 2"
Eleştiri: "Aydın Despotizmi"
İnceleme: "Hollywood'u Kapattığım Gün", "Batı'ya Yön Veren Metinler", "Batı'ya Yön Veren Metinler II Rönesans", "Batı'ya Yön Veren Metinler 3", "Batı'ya Yön Veren Metinler 4", "Funda'nın Mutfak Rehberi"
Tercüme: Edward W. Said'in "Haberlerin Ağında İslam", "Filistin'in Sorunu", Tunuslu Hayreddin Paşa'nın "En Emin Yol 'Akvam ül-Mesalik'li Marifat Ahval el-Memalik"
Şiir: "Eylül 1998"
Eserleri
◾ Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?
◾ Aydın Despotizmi
◾ İşkenceci
◾ Kadere Karşı Koy A.Ş.
◾ Eylül 1998
◾ Safsata Kılavuzu
◾ Şimdi Değilse Ne Zaman
◾ 'Hayır' Diyebilmeli İnsan
◾ Hatırla! Geçmişin Geleceğindir
◾ Yorumsuz
◾ Hollywood'u Kapattığım Gün: Amerikalılara Çok Büyük İyilik Yaptım!
◾ Aklın Yolu Da Bir Değildir…
◾ Funda'nın Mutfak Rehberi
◾ Ben Böyle Düşünüyorum! Demekle OlmuyorDizi Kitaplar
◾ Or'da Kimse Var mı?
◾ Schrödinger'in Kedisi
◾ Gogol'un İzinde
◾ Batı'ya Yön Veren Metinler
◾ Bize Yön Veren Metinler
◾ Nasihatname'ler
Vefatı
Koah hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ülkemizin en önemli münevverlerindne Alev Alatlı, 2 Şubat 2024 tarihinde 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.