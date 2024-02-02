"Bize Yön Veren Metinler" çalışmasıyla İslam dünyasına yaklaşık üç bin yıllık bir düşünce serüvenine ışık tutan Alev Alatlı'nıın ilk telif eseri "Aydın Despotizmi"dir. Ardından 1985'te "Yaseminler Tüter mi Hâlâ?" eseri ile okuyucularını sevindirir. Bu eser, Türkiye Yazarlar Birliğinin 1987'de "Yılın En İyi Romanı" ödülünü alır.