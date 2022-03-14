◼️ İslam davetinin yayılmaya başladığı ilk zamanlarda Müslüman olmasına rağmen, tebliğ faaliyetleri bu devrede gizli yürütüldüğünden dolayı, Müslüman olduğunu hemen açıklamamıştı.
◼️ Bu durumu uzun süre ev halkından ve özellikle kardeşi Hz. Ömer'den sakladı.
◼️ Ahmed bin Hanbel el-Müsned'ine Abdurrahman bin Zeyd'in babasından rivayet ettiği, kölelerin hukukuna özen gösterilmesini tavsiye eden bir hadis almıştır. Zeyd'in kızı Esmâ'nın da temel hadis kaynaklarında rivayetleri vardır.
◼️ Muhadram sahâbî ve şair Mütemmim bin Nüveyre, Hz. Ömer ve Zeyd hakkında mersiyeler yazmıştır. Zeyd'in 18. yüzyılın ortalarına kadar ayakta duran türbesi hac kafileleri tarafından ziyaret edilirdi.
◼️ Zira kız kardeşi Fatıma gibi abisi Zeyd de iman etme hususunda kendisinden önce davranmışlardır.
◼️ Zeyd, Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer almış; Resûl-i Ekrem kendisini ensardan Ma'n bin Adî el-Aclânî ile kardeş ilan etmiştir.
◼️ Çok uzun boylu ve cesur bir kişi olan Zeyd'in Uhud Gazvesi'nde zırhı bir ara çıkmış; onun zırhsız savaştığını gören Hz. Ömer, kendi zırhını ona vermiştir.
◼️ Ömer'in ısrarla verdiği zırhı önce giyen Zeyd, ardından "Senin arzu ettiğin şehitliği ben de istiyorum" diyerek zırhı çıkarmış ve zırhsız savaşmıştır.
◼️ Reccâl daha önce Müslüman olup hicret etmiş, ardından irtidad ederek Müseylime'nin yanına gitmişti.
◼️ Resûl-i Ekrem'in, "Peygamberlikte Müseylime bana ortaktır" dediği şeklinde yalanlar uydurmuş ve insanları Müseylime'nin çevresinde toplamaya çalışmıştır.
◼️ Müslüman ordusunun bozulmaya yüz tutup savaş meydanını terk etmeye başladığını görünce düşman saflarına dalmış ve şehid oluncaya kadar çarpışmıştır.
◼️ Ordunun toparlanması için son bir kez şöyle seslenmiştir: "Ey insanlar, dişinizi sıkın ve sabredin! Düşmanınıza fırsat bile vermeden üzerlerine yürüyün. Allah'a yemin ederim ki, Allah düşmanları yenilgiye uğratmadıkça veya ben şehit olup, Allah'ın huzuruna varıp, halimi anlatmadıkça bundan sonra asla konuşmayacağım."