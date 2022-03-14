HAYATI

◼️ İslam davetinin yayılmaya başladığı ilk zamanlarda Müslüman olmasına rağmen, tebliğ faaliyetleri bu devrede gizli yürütüldüğünden dolayı, Müslüman olduğunu hemen açıklamamıştı.

◼️ Bu durumu uzun süre ev halkından ve özellikle kardeşi Hz. Ömer'den sakladı.

◼️ Ahmed bin Hanbel el-Müsned'ine Abdurrahman bin Zeyd'in babasından rivayet ettiği, kölelerin hukukuna özen gösterilmesini tavsiye eden bir hadis almıştır. Zeyd'in kızı Esmâ'nın da temel hadis kaynaklarında rivayetleri vardır.

◼️ Muhadram sahâbî ve şair Mütemmim bin Nüveyre, Hz. Ömer ve Zeyd hakkında mersiyeler yazmıştır. Zeyd'in 18. yüzyılın ortalarına kadar ayakta duran türbesi hac kafileleri tarafından ziyaret edilirdi.