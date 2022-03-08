Doğum Yeri Mekke
Ölüm Yeri Medine
◼️ Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) ilk kızı olan Hz. Zeynep, Hicret'ten 23 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi.
◼️ Hz. Zeynep, Peygamberimizin (sav) nübüvvetine inanan, annesi Hz. Hatice ve kardeşleri ile ilk Müslümanlardan oldu.
◼️ Teyzesi Hale bint Huveylid'in oğlu Ebu'l Âs ile evlenmiş; bu evliliğin İslam'dan önce ya da İslam'ın ilk yıllarında gerçekleştiği belirtilmiştir.
◼️ Cahiliye döneminde evlenmeleri uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiş; küçük yaşta evlilik teklifinin olumlu karşılanarak söz kesilmiş olması ihtimal dâhilinde görülmüştür.
◼️ Ebu'l Âs, Mekke'nin zenginlerindendir ve kendisine emanet bırakılmasından güvenilir bir kimse olduğu sonucu çıkarılmaktadır.
◼️ Hz. Zeynep'in Müslüman olması yönündekini teklifini kabul etmeyen Ebu'l Âs, eşinin dini inancına da karışmamıştır.
◼️ Müşrikler Ebu'l Âs'a Hz. Zeynep'i boşaması için baskı yapmışlar, bunu gerçekleştirdiği takdirde istediği kızla evlendirmeyi vadetmişler ancak o buna razı olmamış ve eşini boşamayacağını ilan etmiştir.
◼️ Peygamber Efendimiz (sav) ve diğer çocukları Mekke'den Medine'ye hicret etmiş; Hz. Zeynep ise eşinin izin vermeyişi nedeniyle Mekke'de kalmıştır.
◼️ Eşi Ebu'l Âs, Bedir Savaşı'na müşriklerin safında katılmış ve esir düşmüştür.
◼️ Esirlerin özgür bırakılması için müşrikler fidye gönderdikleri zaman Hz. Zeynep de bir miktar mal ve annesinin evlenirken armağan ettiği gerdanlığı yollamıştır.
◼️ Resul-i Ekrem (sav), gerdanlığı görünce duygulanmış ve ashabından gerdanlıkla beraber gönderilen malın iade edilmesini, Ebu'l Âs'ın da serbest bırakılmasını istemiştir.
◼️ Allah Resulü (sav), damadı Ebu'l Âs'ı Mekke'ye ulaştığında Hz. Zeynep'i Medine'ye göndermesi şartıyla özgür bırakmıştır.
◼️ Hz. Zeynep, henüz 31 yaşındayken Medine'de yaşamını yitirmiş; ölüm nedeni hicret esnasında gerçekleşen olaydan kaynaklandığı için şehit sayılmıştır.
◼️ Cenazesini Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) eşleri Ümmü Seleme ve Sevde, sahabilerden ise Ümmü Eymen ve Ümmü Atıyye yıkamıştır.
◼️ Allah Resulü (sav), cenazenin nasıl yıkanacağını onlara tarif etmiş; kendi izârını vermiş ve kızının naaşına kefen olarak sarılmasını istemiştir.
◼️ Hz. Zeynep'in cenaze namazını Peygamber Efendimiz (sav) bizzat kendisi kıldırmıştır.
◼️ Hz. Zeynep'in, Bakî' Mezarlığı'na defnedildiği sırada kabre inen Resulullah'ın (sav) çok üzgün halde olduğu görülmüştür.
◼️ Kabirden çıkarken ise tebessüm ettiği ve nedeni sorulduğunda da kızının kabir azabının şiddetine dayanamayacağı düşüncesi ile onun kabir azabı çekmemesi için dua ettiğini ve bu duasının kabul olduğunu söylediği rivayet edilmiştir.
◼️ Hz. Zeynep'in Şam ya da Kahire'de medfun olduğuna dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.
◼️ Oğlu Ali, ergenlik çağına erişmeden vefat etmiş; kızı Ümame teyzesi Hz. Fatıma'nın isteği üzerine onun vefatının ardından Hz. Ali ile evlenmiş ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'e annelik yapmıştır.