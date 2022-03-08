KİMDİR

◼️ Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) ilk kızı olan Hz. Zeynep, Hicret'ten 23 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi.

◼️ Hz. Zeynep, Peygamberimizin (sav) nübüvvetine inanan, annesi Hz. Hatice ve kardeşleri ile ilk Müslümanlardan oldu.

◼️ Teyzesi Hale bint Huveylid'in oğlu Ebu'l Âs ile evlenmiş; bu evliliğin İslam'dan önce ya da İslam'ın ilk yıllarında gerçekleştiği belirtilmiştir.

◼️ Cahiliye döneminde evlenmeleri uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiş; küçük yaşta evlilik teklifinin olumlu karşılanarak söz kesilmiş olması ihtimal dâhilinde görülmüştür.

◼️ Ebu'l Âs, Mekke'nin zenginlerindendir ve kendisine emanet bırakılmasından güvenilir bir kimse olduğu sonucu çıkarılmaktadır.

◼️ Hz. Zeynep'in Müslüman olması yönündekini teklifini kabul etmeyen Ebu'l Âs, eşinin dini inancına da karışmamıştır.

◼️ Müşrikler Ebu'l Âs'a Hz. Zeynep'i boşaması için baskı yapmışlar, bunu gerçekleştirdiği takdirde istediği kızla evlendirmeyi vadetmişler ancak o buna razı olmamış ve eşini boşamayacağını ilan etmiştir.

◼️ Peygamber Efendimiz (sav) ve diğer çocukları Mekke'den Medine'ye hicret etmiş; Hz. Zeynep ise eşinin izin vermeyişi nedeniyle Mekke'de kalmıştır.

◼️ Eşi Ebu'l Âs, Bedir Savaşı'na müşriklerin safında katılmış ve esir düşmüştür.

◼️ Esirlerin özgür bırakılması için müşrikler fidye gönderdikleri zaman Hz. Zeynep de bir miktar mal ve annesinin evlenirken armağan ettiği gerdanlığı yollamıştır.

◼️ Resul-i Ekrem (sav), gerdanlığı görünce duygulanmış ve ashabından gerdanlıkla beraber gönderilen malın iade edilmesini, Ebu'l Âs'ın da serbest bırakılmasını istemiştir.

◼️ Allah Resulü (sav), damadı Ebu'l Âs'ı Mekke'ye ulaştığında Hz. Zeynep'i Medine'ye göndermesi şartıyla özgür bırakmıştır.