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Hz. Hafsa

Müminlerin annesi

Doğum Tarihi 605
Doğum Yeri Mekke
Ölüm Tarihi 665
Ölüm Yeri Medine

Müminlerin annesi Hz. Hafsa, Peygamber Efendimizin eşi, Hz. Ömer'in ise kızıdır. Hicret'in 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz ile evlenen Hz. Hafsa, Hz. Ebubekir'in kızı Hz. Ayşe ile iyi anlaşırdı; aktarılan kimi rivayetlerde iş birliğine gittikleri bilinir. Yaşadığı dönemde okuma yazma bilen az sayıdaki kadınlardan olan Hz. Hafsa, aynı zaman hafız sahabilerdendi.
HAYATI EVLİLİĞİ İSLAM

HAYATI

Müminlerin annesi olarak tanımlanan Hz. Hafsa Peygamber Efendimizin (sav) eşi ve Hz. Ömer'in kızıdır.

◼️  Kaynaklarda Hafsa bint Ömer olarak anılan Hz. Hafsa, 605 yılında Mekke'de dünyaya geldi.

◼️  Ashaptan olan Zeyneb bint Maz'ûn el-Cumahiyye annesi, Ömer bin Hattab babası, kendisinden 6 yaş küçük olan Abdullah bin Ömer ise anne baba bir kardeşidir.

◼️  Sahabilerden Osman bin Maz'ûn ile Kudâme bin Maz'ûn ise dayılarıdır.

Hz. Hafsa, İslam ile ilk şereflenenlerden Abdullah bin Huzâfe'nin kardeşi Huneys bin Huzâfe ile evlenmiştir.

◼️  Bu evlilik, Huneys bin Huzâfe'nin Habeşistan'a hicret edip ardından Mekke'ye dönmesinden sonra gerçekleşmiştir. Daha sonra Hz. Hafsa, eşiyle birlikte Medine'ye hicret etmiştir.

◼️  Bedir Savaşı'na katılan Huneys bin Huzâfe dönerken yolda hastalanmış ve ardından Medine'de ölmüştür.

EVLİLİĞİ

Hz. Ömer, kızını ve kız kardeşini faziletli biriyle evlendirme âdeti gereğince çocuksuz olarak dul kalan kızını Hz. Osman ile evlendirmek istedi.

◼️  Hz. Osman, aynı zamanda Resulullah'ın (sav) kızı olan eşi Hz. Rukıyye'yi kısa bir süre önce kaybetmişti.

◼️  Hz. Osman evlenmek niyetinde olmadığını söyleyince Hz. Ömer, aynı teklifi Hz. Ebubekir'e yaptı.

◼️  Resul-i Ekrem'in (sav) Hz. Hafsa ile evlenmeyi düşündüğünü bilen ve bunu açıklamayı doğru bulmayan Hz. Ebubekir, bu teklifi sükûtla karşılaması üzerine Hz. Ömer gücendi ve duygularını Allah Resulü'ne (sav) açtı.

◼️  Peygamberimiz (sav), Hz. Hafsa'nın Hz. Osman'dan Hz. Osman'ın ise Hz. Hafsa'dan daha hayırlı biriyle izdivaç edeceğini söyledi.

◼️  Nitekim Hicret'in 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), Hz. Hafsa ile evlendi. Hz. Osman ise Peygamberimizin (sav) kızı Ümmü Külsûm ile evlendi.

İSLAM

Okuma yazma bildiği belirtilen Hz. Hafsa'nın, yazıyı hanım sahabi Şifa bint Abdullah'tan öğrendiği bilinir.

◼️  Onun aynı zamanda hafız sahabilerden olduğu bilgisi de aktarılmıştır.

◼️  Hz. Hafsa'nın 665 yılında Medine'de vefat ettiği ve cenaze namazını Medine valisi Mervan bin Hakem'in kıldırdığı, Bakî Mezarlığı'na defnedildiği belirtilir.

Hz. Hafsa Peygamber Efendimizden (sav) ve Hz. Ömer'den 60 hadis rivayet etmiştir.

◼️  Bunların 4'ü hem Sahih-i Buhârî hem de Sahih-i Müslim'de, 6'sı sadece Sahih-i Müslim'de bulunmakta, rivayetlerinden 44'ü Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer almıştır.

◼️  Hz. Hafsa'dan hadis rivayet edenler arasında kardeşi Abdullah bin Ömer, Abdullah'ın oğlu Hamza, ashaptan Hârise bin Vehb, Şüteyr bin Şekel, Muttalib bin Ebû Vedâa ve tâbiî Abdullah bin Safvân el-Cumahî gibi isimler vardır.

Hz. Hafsa (ra) şöyle demiştir:

◼️  Allah Resûlü, yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

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