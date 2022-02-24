HAYATI

Müminlerin annesi olarak tanımlanan Hz. Hafsa Peygamber Efendimizin (sav) eşi ve Hz. Ömer'in kızıdır.

◼️ Kaynaklarda Hafsa bint Ömer olarak anılan Hz. Hafsa, 605 yılında Mekke'de dünyaya geldi.

◼️ Ashaptan olan Zeyneb bint Maz'ûn el-Cumahiyye annesi, Ömer bin Hattab babası, kendisinden 6 yaş küçük olan Abdullah bin Ömer ise anne baba bir kardeşidir.

◼️ Sahabilerden Osman bin Maz'ûn ile Kudâme bin Maz'ûn ise dayılarıdır.

Hz. Hafsa, İslam ile ilk şereflenenlerden Abdullah bin Huzâfe'nin kardeşi Huneys bin Huzâfe ile evlenmiştir.

◼️ Bu evlilik, Huneys bin Huzâfe'nin Habeşistan'a hicret edip ardından Mekke'ye dönmesinden sonra gerçekleşmiştir. Daha sonra Hz. Hafsa, eşiyle birlikte Medine'ye hicret etmiştir.

◼️ Bedir Savaşı'na katılan Huneys bin Huzâfe dönerken yolda hastalanmış ve ardından Medine'de ölmüştür.