◼️ Fatih'in en küçük oğlu Cem ise babası öldüğünde 22 yaşındaydı (Bayezid'den 11 yaş küçüktü).

◼️ Fatih'in ömrünün son yıllarında gerçekleştirdiği mülk ve vakıf toprakların bir kısmını timar sistemine dâhil etmesi nedeniyle mağdur olanlar Amasya'da Şehzade Bayezid etrafında toplanmışlardı.

◼️ Ortanca oğlu Mustafa, Fatih'in sağlığında 1474 yılında öldü. En büyük oğlu Bayezid, Amasya Sancakbeyi iken çevresinin etkisi ile girdiği bazı eğlence meclisleri nedeniyle babasından sert tepki görmüş bu alışkanlıklarından vazgeçmişti.

◼️ Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in üç oğlundan en küçüğüdür.

◼️ Fatih, döndüğünde bu harekete sebep olan lalaları şiddetle cezalandırmıştı.

◼️ Osmanlı ile Akkoyunlular arasında gerçekleşen Otlukbeli Savaşı'nda (1472), Fatih'in öldüğü haberi yayılınca Cem Sultan, lalaların teşviki ile tahta çıkmaya ve devlet ricalinden biat almaya çalışmıştı.

◼️ Babasının padişahlık döneminde doğduğu için tahta kendisinin geçmesi gerektiğine inanıyordu. Babasının sağlığında bir kez tahta geçme teşebbüsü olmuştu.

◼️ Cem Sultan, Fatih'in ölümü sırasında Konya'da bulunuyordu. Ağabeyi Bayezid'in aksine atak bir yapısı vardı.

ŞAİRLİĞİ

◼️ Cem Sultan'ın ağabeyi II. Bayezid ile olan mücadelesi ve vatanından uzakta geçirdiği acıklı hayatı kadar şairliği de dikkat çekmiştir.

◼️ Şiir konusunda doğuştan bir yeteneğe sahip olan Cem Sultan, başına gelen hadiseler dolayısıyla kendisini şiire vermiş, hem içini dökmüş hem de oyalanmıştı.

◼️ Cem Sultan'ın Fâl-ı Reyhân-ı Cem Sultan adlı 48 beyitlik bir mesnevisi vardır. Farsça şiirlerine bakıldığında Osmanlı hanedanı içinde bu dili en iyi bilenlerden birisi olduğu görülür. Avrupa'da geçen ıstıraplı günlerinde müessir şiirler yazmıştır. Biri Farsça biri Türkçe olmak üzere iki divânı vardır.

◼️ Cem bazı şiirlerinde ağabeyine acı sitemlerde bulunur. Bir şiirinde II. Bayezid'e şu dizeleri ile seslenir:

Sen pister-i gülde yatasun şevk ile handân

Ben kül döşenem külhan-ı mihnetde sebep ne?

◼️ Cem gibi bir şair olan II. Bayezid ise ona şu şekilde cevap vermiştir:

Çün rûz-ı ezel kısmet olunmuş bize devlet

Takdire rızâ virmiyesün böyle sebep ne?

Haceü'l-Haremeynüm diyüben da'vi kılırsun

Bu saltanat-ı dünyeviyeye bunca sebep ne?

Derlenmiştir.

Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2016.