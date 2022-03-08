◼️ İlk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.

◼️ Emin Saraç, burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu.

◼️ Muhammed Emin Saraç'ın ilim yolculuğu daha sonra Karagümrük'teki Üçbaş Medresesi'nde devam etti.

◼️ Ömer Efendi'nin yanında Kur'an talimi yapmaya ve telhîs okumaya başlayan Saraç, Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldı.

◼️ Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için Muhammed Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti.

◼️ 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi.

◼️ Ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, Kur'an-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirildi.

◼️ İlim tahsili yüksek bir aileden gelen Saraç'ın dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi, Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı.

VEFATI

◼️ Hadis, fıkıh ve tefsir tedrisine önem veren Muhammed Emin Saraç, bu konuda Osmanlı ulemasının yolunu takip etti.

◼️ Seyyid Kutub'un Kur'an-ı Kerim tefsiri Fi-Zılalil-Kur'ân adlı eserini tercüme edenlerden biri olan Saraç, eser teliflerinden ziyade ders vermeyi tercih etti.

◼️ Aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu 2 binden fazla talebe yetiştirdi.

◼️ Yetiştirdiği öğrenciler arasında Osman Topbaş, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu gibi isimler yer alıyor.

◼️ Yurt dışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil eden Saraç, Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını sürdürdü.

◼️ Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi.

◼️ Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Muhammed Emin Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde, 19 Şubat 2021'de 92 yaşında vefat etti.