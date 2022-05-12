◼️ Yaşamı boyunca kimya, fizik, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen, İslami değerlere bağlı bir bilim adamıydı. Ayrıca, İslam dünyasında orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biridir.

◼️ Tam adı Ebu'l-Feth Abdurrahmân El Mansûr El Hâzinî olan İslam bilgini Abdurrahman el Hazini, 12'nci yüzyılın başlarında Türkistan'ın Merv şehrinde doğdu ve büyüdü.

◼️ Abdurrahman el Hazini, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın veziri Ebü'l Hüseyin Ali ibn Muhammed El Mervezi'nin Bizans asıllı bir kölesiydi. El Hazini, sahibinin Merv'deki sarayında hazinedarlık yapması sebebiyle bu isimle anıldı.

◼️ Hatta Sultan, fazlaca altınla yardım etmek istese de, El Hazini şahsına gönderilen bu yardımları geri çevirerek, sadece bilimsel çalışmalarını karşılayacak kadarını kabul ettiği rivayet edilir.

◼️ El Hazini, Büyük Selçuklu Sultanlarının ilim, bilim ve kültür merkezi haline getirdikleri Merv şehrinde, çok zengin kaynakların içerisinde kendini tamamen bilime adadı.

◼️ Bir derviş gibi giyinir ve çok az yemek yerdi. Tüm varlığıyla talebeler yetiştirmeye çalışmış ve böylece tüm şehir ahalisi tarafından sevgi ve saygı görmüştü.

◼️ El Hâzinî, kendi gündelik harcamalarını temin etmek için birçok iş yapan mütevazı bir bilim adamı ve İslâm âlimiydi.

BİLİM DÜNYASINA KATKILARI

El Hâzinî kimya, fizik, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen, İslami değerlere bağlı bir bilim insanıydı. Oldukça önemli bilimsel tespitlerde bulundu ve bu tespitler, günümüz biliminin gelişmesine önemli katkılar sağladı.

İbnü'l Heysem ve Biruni'nin eserlerini inceleyip istifade etti. Astronomiye çok önem verdi ve birçok İslam şehrinde kıblenin nasıl bulunabileceği konusunda esaslı çalışmalar yaptı.

◼️ El Hazini'nin tespitlerinden en dikkat çekici olanı ise yerçekimi ile ilgili olandı. Newton'tan 500 yıl önce, "her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç" olduğunu söyledi.

◼️ Roger Bacon'dan bir asır önce de, dünyanın merkezine yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı fikrini ortaya attı.

◼️ Batılı bilim adamları tarafından dinamik, hidrostatik ve akışkanlar mekaniğinin öncüsü ve üstadı kabul edilen El Hazini, 800 yıl önce bir cismin, düşük yoğunluklu havada ağırlık kazandığını, yoğun havada veya suda ise ağırlığının azaldığını (temel kaldırma kuvveti ilkeleri) keşfetti.

◼️ El Hâzinî, kimyasal maddelerin yoğunluk ve özgül ağırlıklarını ölçmek amacıyla icat ettiği hassas terazilerle, gözlem ve deneylerle kimya bilimine de önemli katkılarda bulundu.