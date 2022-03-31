◾ İlk iş olarak bin kişilik kuvvetle İzmir'in Latinlerin elinde kalan kıyı/liman kesimini kuşatma altına aldı.

◾ Umur Paşa olarak da anılan Umur Bey, "Gāzî-i Rabbânî, Bahâeddin Umur Paşa" unvanıyla da bilinir.

◾ Aydınoğulları Beyliği'nin 3. hükümdarı olarak 25 yaşında başa geçen ve ''İlk Türk denizcileri'' arasında yer alan Gazi Umur Bey, Saruhanoğlu Süleyman Bey ile birleşerek büyük bir donanma kurdu.

◼️ Türk denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran ve "İzmir Fatihi" olarak nitelendirilen Gazi Umur Bey, Osmanlı denizcilerinin atası olarak kabul edilir.

◾ Ege denizine açılan Umur Bey Yunan anakarasını hedef aldı. Bu başarılı sefer üzerine babası Mehmed Bey oğlunu tebrik etti.

◾ İlerleyen zamanlarda yirmi sekiz gemilik bir filo kurdu. Büyük yelkenli gemilerle baş edebilecek nitelikte kadırgalar yaptırdı.

◾ İkinci önemli seferini kardeşi İbrâhim Bey ile birlikte 729 (1329) yaz aylarında Bozcaada üzerine yaptı. Kendisi için yaptırdığı büyük kadırganın adını "Gazi" koydu.

◼️ İlk Türk denizcileri arasında yer alan ve 1338 yılındaki Epir harekatında İnebahtı Körfezi'ne geçebilmek için gemileri 10 kilometre karadan yürütmesiyle Fatih Sultan Mehmet'e de ilham kaynağı olduğu belirtilir.

DENİZCİLİK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

◾ Umur Bey, 1332 yılında ise 250 gemili bir donanma ile Ege Denizi'ne açılıp İpsara, İşkiros ve İşkopelos adalarını fethederek Tuzla ve Mondoniça'yı kuşattı. Menevşe Adası'nı da kuşatıp teslim alan genç denizci, ardından İzmir'e geri döndü.

◾ Bu seferlerden iki yıl sonra da aynı zamanda beyliğin kurucusu olan babası Mehmed Bey'in vefatıyla Aydınoğulları Beyi oldu.

◾ Denizcilikte gerçekleştirdiği büyük atılımla, Ege'de Bizanslılar ve Cenevizlilere karşı önemli başarılar kazanan Türk denizci, Rodos'tan, Mora ve Rumeli kıyıları da dahil olmak üzere Çanakkale Boğazı'na kadar denizlerde kesin kontrol sağladı.

◼️Aydınoğulları Beyi Gazi Umur Bey, Çaka Bey ile Türk denizciliğinin kurucusu olarak gösterilir.

◾ Enveri'nin Düsturnamesine göre Umur Bey, 1338 yılında Epir seferinde İnebahtı Körfezi'ne geçebilmek için Mora Yarımadası'nı dolaşmak yerine yarımadayı anakaraya bağlayan Korint Berzahı'na gelip gemileri 10 kilometre kadar karadan yürüterek körfeze indi.

◾ Dönüşte de yine aynı şekilde karadan gemileri yürütüp İzmir'e dönen Umur Bey'in bunu tercih etmesinin sebebi zaman kaybetmemek ve fırtınalardan emin olmaktı.

◼️Umur Bey'in bu dahice hareketinin yaklaşık 116 yıl sonra gerçekleşecek İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'e ilham kaynağı olduğu rivayet ediliyor.