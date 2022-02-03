Babası Hasan Tahsin annesi ise Mihriban Ümran Hanım'dır. Babası Tahsin Bey, Sümer Fabrikası'nda görevli iken görevinden ayrılıp çocuklarını da alarak İstanbul'a yerleşmiştir.

◼️Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 tarihinde altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olarak Kayseri'de doğdu.

YAZARLIK HAYATI

◼️Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Şule Yüksel Şenler Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik düzeni bozulunca ortaokulu ikinci sınıfta iken bırakmış, bir terzinin yanında çalışmaya başlamıştır.

Annesi kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca ev işleri ona kalmış; boş zamanlarında ise kitap okumakla vaktini geçirmeye başlamıştır.

◼️Daha sonra ilk öykülerini yazmaya başladı ve bu öykülerini Safa Önal'ın çıkardığı "Yelpaze" dergisine gönderdi.Yazı hayatına 14 yaşında başladı.

İlk eserleri de işte bu dergide çıkmaya başladı. Bu yıllarda terzilik de yapmakta moda dergilerini izlemekteydi.

◼️21 yaşında gazetecilik yapmaya başlar Peyami Safa gibi devrin ünlü isimlerinin de yazılarının çıktığı "Yeni İstanbul" gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başladı. 1950 senesinde Kıbrıs mitinglerine katıldı ve kürsülerden şiirler okudu.

Bu arada gazetenin ilanlarını hazırlayan Yüksel Bey'den resim ve müzik dersleri alarak ney ve kanun çalmayı öğrendi. Huzur Sokağı adlı romanını da bu senelerde gazetede tefrika şeklinde okurlarla buluşturmaya başladı.