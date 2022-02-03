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Şule Yüksel Şenler

Bir neslin öncüsü

  • Doğum Tarihi 29 Mayıs 1938
  • Doğum Yeri Kayseri
  • Ölüm Tarihi 28 Ağustos 2019
  • Ölüm Yeri İstanbul
Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Şule Yüksel Şenler Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik düzeni bozulunca ortaokulu ikinci sınıfta iken bırakmış, bir terzinin yanında çalışmaya başlamıştır. Annesi kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca ev işleri ona kalmış; boş zamanlarında ise kitap okumakla vaktini geçirmeye başlamıştır.
HAYATI YAZARLIK HAYATI DÜŞÜNCELERİ ESERLERİ VEFATI

HAYATI

◼️Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 tarihinde altı çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olarak Kayseri'de doğdu.

Babası Hasan Tahsin annesi ise Mihriban Ümran Hanım'dır. Babası Tahsin Bey, Sümer Fabrikası'nda görevli iken görevinden ayrılıp çocuklarını da alarak İstanbul'a yerleşmiştir.

Şule Yüksel Şenler'in hafızalara kazınan sözleri için tıklayın.

YAZARLIK HAYATI

◼️Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Şule Yüksel Şenler Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik düzeni bozulunca ortaokulu ikinci sınıfta iken bırakmış, bir terzinin yanında çalışmaya başlamıştır.

Annesi kalp krizi geçirip yatağa bağlanınca ev işleri ona kalmış; boş zamanlarında ise kitap okumakla vaktini geçirmeye başlamıştır.

◼️Daha sonra ilk öykülerini yazmaya başladı ve bu öykülerini Safa Önal'ın çıkardığı "Yelpaze" dergisine gönderdi.Yazı hayatına 14 yaşında başladı.

İlk eserleri de işte bu dergide çıkmaya başladı. Bu yıllarda terzilik de yapmakta moda dergilerini izlemekteydi.

◼️21 yaşında gazetecilik yapmaya başlar Peyami Safa gibi devrin ünlü isimlerinin de yazılarının çıktığı "Yeni İstanbul" gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başladı. 1950 senesinde Kıbrıs mitinglerine katıldı ve kürsülerden şiirler okudu.

Bu arada gazetenin ilanlarını hazırlayan Yüksel Bey'den resim ve müzik dersleri alarak ney ve kanun çalmayı öğrendi. Huzur Sokağı adlı romanını da bu senelerde gazetede tefrika şeklinde okurlarla buluşturmaya başladı.

 

DÜŞÜNCELERİ

◼️1960 ihtilali sonrasında ağabeyi Özer'in (Üzeyir) hastalığı ile yaşamı ve düşünceleri değişmeye başladı. Hasta ağabeyinin dileğiyle Risale-i Nur toplantılarına katılmaya başladı.

1965'te görüntüsü ile düşüncelerinin uymadığını düşünerek tesettüre girdi. 32 yaşındaki iken, ilahiyat mezunu tiyatrocu Abdullah Kars ile evlendi. Fakat Şule Yüksel, şiddet gördüğü eşinin baskısına ancak beş yıl dayanabildi ve boşandı.

ESERLERİ

  • Gençliğin Izdırabı
  • Hidayet
  • Bize Ne Oldu
  • İslam'da ve Günümüzde Kadın
  • Duyuşlar
  • Her şey İslam İçin
  • Uygarlığın Gözyaşları
  • Huzur Sokağı
  • Kız ve Çiçek
  • Sağ El
  • Bir Bilinçli Öğretmen
  • Yılanla Tilki

VEFATI

Yaşamının son 15 yılını hastalıklarla mücadele ederek geçiren Şenler,yaklaşık 8 ay tedavi gördüğü hastanede, 28 Ağustos 2019'da 81 yaşındayken vefat etti.


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