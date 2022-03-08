HAYATI

◼️ Rus edebiyatını Osmanlı'ya tanıtan şarkiyatçı olarak bilinen Gülnar Hanım, 1854 yılında dünyaya geldi.

◼️ Gerçek adı Olga Sergeevna Lebedeva olan Gülnar Hanım, Türkçe eserlerde Gülnar ismini kullandı.

◼️ Bugün Tataristan sınırları içinde yer alan Kazan şehrine yerleşen, emlak zengini asilzade bir ailenin kızı olan Gülnar Hanım, bu şehirde belediye başkanı olarak bulunan Fransız asıllı Kont Lebedev ile evliliğinden ötürü Kontes unvanının da sahibiydi.

◼️ Gülnar Hanım'ın bu adı seçmesinde, yetiştiği şehirde Tatar kadınları arasında Gülbahar, Gülnisa gibi isimlerin yaygınlığı etkili olmuştu.

◼️ Türklerin kültür ve faziletlerine olan sevgisi nedeniyle bu ismi benimseyen Gülnar Hanım, Türkçe eserlerinde Gülnar ismi ile tanınmak istedi, okuyucu önüne kendi adı ile çıktığında da bu isme ilk ad olarak yer verdi.

◼️ Kaleme aldığı mektuplarda ve bazı Türk yazarlara ait eserlerin önsözlerinde yalnızca Gülnar adını kullandı.

◼️ Gülnar Hanım, anadili dışında 9 yabancı dil daha öğrenmiş; Türk kültürü ve İslami değerler konusunda kendi kendini yetiştirmişti.

◼️ Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumcanın yanında Tatarca, Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği; hatta Sanskritçeyi bile öğrendiği kaydedilir.

◼️ Batı edebiyatının yanı sıra İslam edebiyatları üzerinde de çalışmış, kendisini bu kültür üzerinde yetiştirmiş ve ilk Rus kadın şarkiyatçı olarak tarihe geçmiştir.