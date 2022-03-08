HAYATI

◼️ Medine'de dünyaya gelen Hassan bin Sabit, bir rivayete göre Peygamber Efendimizden yedi veya sekiz yıl önce doğdu.

◼️ Resûl-i Ekrem'i, ashabını ve İslam dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için "şâirü'n-nebî", "ebü'l-hüsâm" (keskin kılıç sahibi) ve "ebü'l-mudarrib" (iyi savaşçı) unvanlarıyla tanındı.

◼️ Medine'nin yerleşik kabilelerinden Hazrec'in Neccâroğulları kolundan olan Hassan bin Sabit, Abdülmuttalib'in annesinin Neccâroğulları'ndan olması sebebiyle Peygamber Efendimiz ile soy yakınlığı vardı. Babası da kendisi gibi kabilesinin şairlerindendi.

◼️ Dönemindeki diğer şairler gibi Hassan bin Sabit de geçimini söylediği şiirlerle sağlıyordu. Melikler için şiirler yazan Sabit, bol bahşiş aldığı gibi buradaki saraylarda da itibarı arttı.

◼️ İslam'ı kabul etmesinden önceki dönemde Ukâz panayırında düzenlenen şiir müsabakalarına da katılırdı. Katıldığı bir müsabakada üçüncü olması üzerine itiraz ederek "Senden de babandan ve dedenden de daha iyi şairim" demişti.

◼️ Cahiliye devrinde geçen yaklaşık altmış yıllık hayatı, Gassânî ve Hîre hükümdarlarını ziyaret edip onları övmek, Evs ve Hazrec arasındaki çarpışmalara katılıp kendi kabilesinin asalet, şeref ve kahramanlıklarını dile getirmekle geçti.