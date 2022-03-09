◼️ Okuma aşkından ise yaşam boyunca vazgeçmedi, Mesnevi ile henüz çocuk yaşında tanışan Hamamizade, okul sıralarında İstanbul'da yayımlanan birçok gazete ve dergiyi gençlere ulaştıran kitapçı Hamdi Efendi'ye hayat boyu minnettar kaldı.

◼️ Hafız baba, oğlu Hamamizade'nin dini eğitimi hususunda çok titiz davrandı, aldığı dersler sayesinde Kur'an-ı Kerim'i henüz ilkokula başlamadan hatim etti.

◼️ Toplum ve edebiyat çevrelerince sevgi, ilgi ve takdirde karşılanan Hamamizade seneler evvel bugün, Abdülhak Hamid Tarhan'ın çok sevdiği eşinin ölümü ardından yazdığı Makber isimli kitabını neşrettiği yıl olan 1885'te Trabzon'da dünyaya geldi.

◼️ Klasik edebiyatın son temsilcilerinden Hamamizade Mehmet İhsan zeki, zarif ve mizahi kişiliğiyle devrinde kendisini kabul ettirmiş önemli bir isimdir.

EDEBİ TARZI

◼️ Hamamizade'nin yaşadığı yılların edebiyat ortamına göz atmakta fayda vardır. Şair, ilginç bir biçimde Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatı dönemlerinin hepsine tanık oldu. Edebiyatın farklı açılımlara yöneldiği ve rotasını tamamen değiştirdiği bir dönemde Hamamizade geleneksel yoldan ilerlemeyi tercih etti. Klasik edebiyata karşı yoğun eleştiriler yöneltiliyor ve bu edebiyatın artık topluma söyleyeceği hiçbir sözü olmadığı düşünülüyordu.

◼️ İşte Klasik edebiyata karşı ön yargının ve geleneği ortadan kaldırma girişimlerinin en yoğun olduğu bu dönemlerde Hamamizade, divan edebiyatının özgün sesiyle eserler vermeye devam etti.

◼️ Hamamizade'nin şairliğinin çağdaşları tarafından da övgü dolu sözlerle anılması her ne olursa olsun asırları aşan bu Klasik edebiyat geleneğinden kopmanın imkansız olduğunu bize gösteren gerçeklerdendir.