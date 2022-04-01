İslam medeniyetinin yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden birisi olan Ammar bin Ali, tarihteki ilk katarakt ameliyatını yapan kişidir. Müslüman tabip, oftalmoloji yani görme yolları ve cerrahisinin babası kabul edilir. Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan eserlere imzasını atan Ammar'ın açıkladığı tedaviler onun kendi tecrübelerinin ürünüydü. Peki, Ammar bin Ali ilk katarakt ameliyatını nasıl yaptı?

HAYATI ◼️ Musul'da doğan Ammar bin Ali, doğduğu köyün isminden dolayı Mevsıli olarak anıldı. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunman İslam âlimi, Batı dünyasında Canamusalı adıyla tanınır. Sonraki yıllarda Mısır'a giderek hayatının büyük bölümünü Kahire'de geçirdi. ◼️ Ammar bin Ali, tıp tarihinde oftalmoloji yani göz hastalıklarının babası olarak kabul edilir. Yıllar boyunca yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda edindiği bilgi birikimini ameliyatlarla geliştirdi. Bunun neticesinde döneminin en tanınan hekimi oldu.

BAŞARILARI ◼️ Ammar bin Ali'nin bu eserde açıkladığı tedaviler onun kendi tecrübelerinin ürünüydü. Ünlü hekim, ameliyatlarda kullanacağı aletleri kendi tasarlayıp icat ediyordu. Kaleme aldığı Kitâbü'l-Müntehab, 13. yüzyılda İbraniceye, 15. yüzyılda Latinceye, 20. yüzyılda Almancaya çevrildi ve kendi alanında ders kitabı olarak okutuldu. ◼️ Kendisinden asırlar sonra gelen Avrupalı tıp tarihçisi Julius Hirschberg, onun kitabını oldukça ilgi çekici bulunduğunu belirtir. Prof. Dr. Fuat Sezgin, Avrupalı tıp tarihçisinin Ammar bin Ali'nin eserinde canlı bir tarzda anlattığı, hatta asırlar sonrasından gelen okuyucusu için bile çok büyük bir çekiciliğe sahip olan 6 katarakt ameliyatını çok ilgi çekici bulduğunu belirtir.

ÇALIŞMALARI ◼️ 11. yüzyılın en tanınmış göz doktoru olan Ammar bin Ali, aynı zamanda günümüzden yaklaşık bin yıl önce ilk katarakt ameliyatını yapan kişiydi. Katarakt, göz bebeğinin arkasında bulunan merceğin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Hasta adeta buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi hisseder. Halk arasında gözün önüne perde inmesiyle ifade edilir. ◼️ Ammar bin Ali, emme metodunu kullanarak yumuşak katarak tabakasını kendisinin icat ettiği metal bir iğne ile ameliyat etti. Bu ameliyat tıp tarihi açısından büyük bir keşif olarak kabul edildi. Kitâbü'l-Müntehab eserinde anlattı. Bu katarakt uygulaması da günümüzde emme öncesinde lensin dondurulması gibi bazı modern teknik ilavelerle hala kullanılır. ◼️ İslam âliminin bir diğer önemli ameliyatı ise sarkık iris tabakasını almasıydı. Bunun neticesinde görme kaybı da yaşanmadı. Daha önce Yunan ve Araplar bu ameliyatı estetik amaçlı yapsa da görme duyusunda bir iyileşme yaşanmıyordu. ◼️ Ammar bin Ali, eserinde bahsettiği ilaçları seneler boyunca denediği ve faydasını gördüğünü belirtir. Ona göre göz doktoru olmanın önemli standartları vardı. Ona göre göz hekiminin keskin hisleri, maharetli elleri ve tecrübeli bir kalfası olması gerekiyordu.