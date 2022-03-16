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Bitruci

Modern astronominin kurucusu

Endülüslü alim Bitruci, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıydı. "Teorisi dünyayı sarsan adam" olarak anılan Müslüman alim, Batılı bilim insanının ilham kaynağı oldu. Ay'daki kratere adı verilen Bitruci, modern astronominin kurucusu olarak kabul edildi. Peki, Bitruci'nin bilime sunduğu katkılar nelerdi?
HAYATI ÇALIŞMALARI ASTRONOMİYE DAİR

HAYATI

◼️ Modern astronominin kurucusu kabul edilen Ebû İshak Nureddin Bitruci, Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruc'da doğdu.

◼️ Batı'da Alpetragius olarak anılan Müslüman âlim, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıdır.

◼️ Bitruci, tahsili için İşbiliye'ye gitti ve uzun süre orada yaşadı. Kaynaklarda vefat tarihi olarak, 13. yüzyılın başları verilir.

 

ÇALIŞMALARI

◼️ Modern astronominin kurucusu kabul edilen Ebû İshak Nureddin Bitruci, Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruc'da doğdu.

◼️ Batı'da Alpetragius olarak anılan Müslüman âlim, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıdır.

◼️ Bitruci, tahsili için İşbiliye'ye gitti ve uzun süre orada yaşadı. Kaynaklarda vefat tarihi olarak, 13. yüzyılın başları verilir.

◼️ Bitruci; Islâhu'l-Mecistî adlı eseri okuyarak, Câbir bin Eflah'ın Batılı astronom Batlamyus'a yönelttiği eleştirileri öğrendi.

◼️ Bu daha da gelişmesini sağladı. Çalışmaları neticesinde tespit ettiği ilk hata, sistemin Aristo fiziğinin temel ilkeleriyle ifade edilemez oluşuydu.

◼️ Bitruci, Batlamyus'a ait modellerin fiziki destekten mahrum olduğunu söyledi. Batlamyus'un dış merkezli küre teorisini reddetti.

◼️ Gezegenlerin düzensiz hareketlerini açıklayabilmek için, daha önceden belirlenen 8 gökküreye bir tane daha daha ilave etti.

◼️ Ona göre kâinattaki her çeşit hareketin kaynağı, bu küreydi.

◼️ İç içe duran bütün gezegenler, dokuzuncu kürenin etkisiyle doğudan batıya doğru dönüyordu. Gezegenlerin hızları, dokuzuncu küreye bağlıydı.

◼️  Müslüman âlim Bitruci, Batlamyus'un karmaşık gök sisteminin yerine daha sade olan helezonik hareket teorisini geliştirdi.

◼️ Teoriye göre, sistemde yer alan her küre, kendi ekseninde dönerken günlük hareketi de takip eder. Bu iki hareketin birleşmesiyle helezonik (sarmal) hareket oluşur. Gezegenlerin kuzeye ve güneye sapmalarına neden olur.

 

ASTRONOMİYE DAİR

◼️ Bitruci, Batlamyus'un gezegen sırasını doğru kabul etmeyip, değiştirdi.

◼️ Batlamyus'a göre sıra şöyleydi: Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars.

◼️ Bitruci bu sıralamayı; Ay, Merkür, Güneş, Venüs, Mars olarak değiştirdi.

◼️ Bu değişikliğin nedeni, Venüs'ün Güneş'in önünden geçip geçmediğinin görülememesiydi. Aynı zamanda Bitruci, Merkür ile Venüs'ün birer ışık kaynağı olduğuna da inanıyordu.

◼️ Prof. Dr. Fuat Sezgin, Bitruci'nin, gök cisimlerinin batı-doğu hareketini reddettiğini belirtir. Müslüman âlime göre bu hareket yalnızca optik bir yanılsamadır.

◼️ Bitruci'nin, kendisini üne kavuşturan Kitâbu'l-Hey'e adlı eseri, 1217'de Michael Scot tarafından Latinceye ve 1259'da Moses ben Tibbon tarafından İbraniceye çevrildi.

◼️ Yapılan bu çeviriler sayesinde Batı bilimi, Bitruci'nin görüşlerinden büyük ölçüde faydalandı.

◼️ Bitruci'nin geliştirdiği model, 13. yüzyıldan itibaren Batı'da büyük yankı uyandırdı.

◼️ William, Grosseteste gibi İngiliz gök bilimciler ile Albertus Magnus gibi bilim insanları kendisinden faydalandı.

◼️ "Teorisi dünyayı sarsan adam" olarak anılan Müslüman alim, Avrupa'daki Hristiyan çevrelerin etkisiyle haksız yere eleştirildi. Fakat Rönesans ile beraber Bitruci, Batılılara yeniden ilham kaynağı oldu.

◼️ Bitruci'nin adı, Ay'daki kraterlerden birine verildi.

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