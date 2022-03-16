◼️ Modern astronominin kurucusu kabul edilen Ebû İshak Nureddin Bitruci, Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruc'da doğdu.
◼️ Batı'da Alpetragius olarak anılan Müslüman âlim, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıdır.
◼️ Bitruci, tahsili için İşbiliye'ye gitti ve uzun süre orada yaşadı. Kaynaklarda vefat tarihi olarak, 13. yüzyılın başları verilir.
◼️ Modern astronominin kurucusu kabul edilen Ebû İshak Nureddin Bitruci, Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruc'da doğdu.
◼️ Batı'da Alpetragius olarak anılan Müslüman âlim, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıdır.
◼️ Bitruci, tahsili için İşbiliye'ye gitti ve uzun süre orada yaşadı. Kaynaklarda vefat tarihi olarak, 13. yüzyılın başları verilir.
◼️ Bitruci; Islâhu'l-Mecistî adlı eseri okuyarak, Câbir bin Eflah'ın Batılı astronom Batlamyus'a yönelttiği eleştirileri öğrendi.
◼️ Bu daha da gelişmesini sağladı. Çalışmaları neticesinde tespit ettiği ilk hata, sistemin Aristo fiziğinin temel ilkeleriyle ifade edilemez oluşuydu.
◼️ Bitruci, Batlamyus'a ait modellerin fiziki destekten mahrum olduğunu söyledi. Batlamyus'un dış merkezli küre teorisini reddetti.
◼️ Gezegenlerin düzensiz hareketlerini açıklayabilmek için, daha önceden belirlenen 8 gökküreye bir tane daha daha ilave etti.
◼️ Ona göre kâinattaki her çeşit hareketin kaynağı, bu küreydi.
◼️ İç içe duran bütün gezegenler, dokuzuncu kürenin etkisiyle doğudan batıya doğru dönüyordu. Gezegenlerin hızları, dokuzuncu küreye bağlıydı.
◼️ Müslüman âlim Bitruci, Batlamyus'un karmaşık gök sisteminin yerine daha sade olan helezonik hareket teorisini geliştirdi.
◼️ Teoriye göre, sistemde yer alan her küre, kendi ekseninde dönerken günlük hareketi de takip eder. Bu iki hareketin birleşmesiyle helezonik (sarmal) hareket oluşur. Gezegenlerin kuzeye ve güneye sapmalarına neden olur.
◼️ Bitruci, Batlamyus'un gezegen sırasını doğru kabul etmeyip, değiştirdi.
◼️ Batlamyus'a göre sıra şöyleydi: Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars.
◼️ Bitruci bu sıralamayı; Ay, Merkür, Güneş, Venüs, Mars olarak değiştirdi.
◼️ Bu değişikliğin nedeni, Venüs'ün Güneş'in önünden geçip geçmediğinin görülememesiydi. Aynı zamanda Bitruci, Merkür ile Venüs'ün birer ışık kaynağı olduğuna da inanıyordu.
◼️ Prof. Dr. Fuat Sezgin, Bitruci'nin, gök cisimlerinin batı-doğu hareketini reddettiğini belirtir. Müslüman âlime göre bu hareket yalnızca optik bir yanılsamadır.
◼️ Bitruci'nin, kendisini üne kavuşturan Kitâbu'l-Hey'e adlı eseri, 1217'de Michael Scot tarafından Latinceye ve 1259'da Moses ben Tibbon tarafından İbraniceye çevrildi.
◼️ Yapılan bu çeviriler sayesinde Batı bilimi, Bitruci'nin görüşlerinden büyük ölçüde faydalandı.
◼️ Bitruci'nin geliştirdiği model, 13. yüzyıldan itibaren Batı'da büyük yankı uyandırdı.
◼️ William, Grosseteste gibi İngiliz gök bilimciler ile Albertus Magnus gibi bilim insanları kendisinden faydalandı.
◼️ "Teorisi dünyayı sarsan adam" olarak anılan Müslüman alim, Avrupa'daki Hristiyan çevrelerin etkisiyle haksız yere eleştirildi. Fakat Rönesans ile beraber Bitruci, Batılılara yeniden ilham kaynağı oldu.
◼️ Bitruci'nin adı, Ay'daki kraterlerden birine verildi.