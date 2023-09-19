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Dünyanın Güneşin Etrafında Dönmesi

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Galileo Galilei

Galileo Galilei

  • Doğum Tarihi 15 Şubat 1564
  • Doğum Yeri Pisa
  • Ölüm Tarihi 8 Ocak 1642
  • Ölüm Yeri Toskana

15 Şubat 1564 tarihinde Pisa'da doğmuştur. Altı kardeşin en büyüğüdür.
Galileo Galilei

Eğitimi

Galileo gençken rahip olmayı ciddi şekilde düşünmüş; ancak babasının teşvikiyle Pisa Üniversitesi'nin tıp bölümüne başvurmuştur. Ancak daha sonra bir geometri dersine girdikten sonra Galileo, babasını tıp yerine matematik ve doğa felsefesi okumasına izin vermesi yolunda ikna etmiştir.
Galileo Galilei

Ailesi

Galileo Galilei

Ölümü

Galileo Galilei

Alt Başlık 1

Galileo Galilei

Alt Başlık 2

Galileo Galilei

Dünyanın güneşin etrafında dönmesi

Kopernik'in önerdiği güneş sisteminin güneş merkezli modelini desteklemesi, onu o dönemde Katolik Kilisesi ile çatışmaya soktu. 

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