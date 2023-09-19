Galileo Galilei
Galileo Galilei
- Doğum Tarihi 15 Şubat 1564
- Doğum Yeri Pisa
- Ölüm Tarihi 8 Ocak 1642
- Ölüm Yeri Toskana
15 Şubat 1564 tarihinde Pisa'da doğmuştur. Altı kardeşin en büyüğüdür.
Eğitimi
Galileo gençken rahip olmayı ciddi şekilde düşünmüş; ancak babasının teşvikiyle Pisa Üniversitesi'nin tıp bölümüne başvurmuştur. Ancak daha sonra bir geometri dersine girdikten sonra Galileo, babasını tıp yerine matematik ve doğa felsefesi okumasına izin vermesi yolunda ikna etmiştir.
Ailesi
Ölümü
Alt Başlık 1
Alt Başlık 2
Dünyanın güneşin etrafında dönmesi
Kopernik'in önerdiği güneş sisteminin güneş merkezli modelini desteklemesi, onu o dönemde Katolik Kilisesi ile çatışmaya soktu.