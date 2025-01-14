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Bedia Ener

Bedia Ener

  • Doğum Tarihi: 15 Haziran 1954
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Ölüm Tarihi: 14 Ocak 2025
  • Ölüm Yeri: İstanbul

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun annesi, oyuncu Nedret Ener'dir. Bedia Ener, seslendirme sanatçısı ve dublaj yönetmeni olan Çetin Öztep ile evlendi. Çiftin, Bedia Ener'in annesinin adı olan Nedret Ener ismini verdikleri bir oğlu vardır. Usta oyuncu, 17 yaşından itibaren seslendirme sanatçılığı yapmaya başlamış ve ilk sesi ile Türkiye'de tanınmıştır.
Bedia Ener

Kariyer Hayatı

Bedia Ener, oyunculuk kariyerine 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde sahnelenen bir oyunda annesi Nedret Hanım ile birlikte sahneye çıkarak başladı. 1970’li yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.  Ener, Şehir Tiyatroları'ndan sonra Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.
Bedia Ener

Yaprak Dökümü

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok televizyon yapımında rol aldı ve rol aldığı yapımlarda genel olarak iyi anne, uysal kadın, güzel komşu rollerini canlandırdı. Özellikle usta oyuncu Bedia Ener, 2006-2010 tarihleri arasında yayımlanan Yaprak Dökümü'ndeki Neyyir Hanım rolü ile tanındı.
Bedia Ener

Bedia Ener ve Harry Potter

Tiyatroculuk kariyerinin yanında çocuk oyunları ve "arkası yarın" programlarında çalıştı; Cumartesi'den Pazara isimli programının sunuculuğunu yaptı. Seslendirme sanatçılığı da yapan usta oyuncunun seslendirdiği aktrisler arasında Whoopi Goldberg, Bette Midler, Jacqueline Bisset, Glenn Close, Helen Mirren bulunur. Harry Potter fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.
Bedia Ener

Ödülü

Bedia Ener, seslendirme alanındaki başarısı nedeniyle 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK ve Kültür Kenti Vakfı iş birliğinde düzenlenen ödül töreninde ödüllendirilmiştir. 
Bedia Ener

Vefatı

Sağlık sorunlarıyla uzun süre mücadele eden usta bir oyuncu Bedia Ener, 14 Ocak 2025 tarihinde vefat etti. Ener, bir televizyon programında saçlarının değişmesinin ardında yaşadığı bir hastalığın etkisi olduğunu paylaşmış, kanserle mücadele ettiğini göğsünün alındığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü söylemişti.

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