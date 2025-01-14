Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun annesi, oyuncu Nedret Ener'dir. Bedia Ener, seslendirme sanatçısı ve dublaj yönetmeni olan Çetin Öztep ile evlendi. Çiftin, Bedia Ener'in annesinin adı olan Nedret Ener ismini verdikleri bir oğlu vardır. Usta oyuncu, 17 yaşından itibaren seslendirme sanatçılığı yapmaya başlamış ve ilk sesi ile Türkiye'de tanınmıştır.