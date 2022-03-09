Doğum Tarihi MS 653
Doğum Yeri Irak
Ölüm Tarihi MS 12 Ocak 729
Ölüm Yeri Irak
◼️ Adı Muhammed bin Sirin, künyesi Ebû bekir olan alim 654 yılında Basra'da dünyaya geldi. Babası, Peygamber Efendimizin hizmetçisi ve Enes bin Mâlik'in azatlı kölesiydi.
◼️ İbni Sirin, iyi bir eğitim aldı. Sahabe-i kiramın sohbetine nail olmuş ve onlardan ilim tahsil etmiş bir isimdi. Geçimini ticaretle sağlayan İbni Sirin kaynakların verdiği bilgilere göre yumuşak huylu, mütevazi cömert ve takva sahibi biriydi.
◼️ Yaptığı çalışmalarla İslam'a birçok katkı sunan İbni Sirin,15 Ocak 729 tarihinde vefat etti.
◼️ İbni Sirin, hadis ve fıkıh alanında söz sahibiydi. Sirin hadislerin güvenilirliği üzerinde çok durmuş hadisleri güvenilir ravilerden alınması hususunda titiz davranmıştı.
◼️ Bu dikkatli tutumu sayesinde İbni Sirin'in güvenilir bir muhaddis olduğu üzerinde de ortak bir kanaate varılmıştır.
◼️ İbni Sirin hadis alanında gösterdiği aynı başarıyı fıkıh alanında da gösterdi. Devrinin önemli bir müçtehidi olan İbni Sirin'in fetvaları, halk tarafından ilgiyle karşılanıyordu.
◼️ Fakat İbni Sirin yine de sahabenin fıkhi bilgisinin kendi bilgisinden kat kat üstün olduğunu her fırsatta dile getirdi.
◼️ İlmi hayatının ilk dönemlerinde muhaddis ve fakih olarak tanınan İbni Sirin, sonraki yüzyıllarda ilk rüya tabircilerinden biri olması yönüyle anıldı.
◼️ Bilhassa Buhari, Müslim, Cahiz ve Ebu Nuaym İbni Sirin'in rüya hususunda geniş bilgisi ve kabiliyeti olduğunu nakletti.
◼️ İbni Sirin'in rüya tabirciliğiyle ilgili en kapsamlı bilgiyi İbni Haldun vermektedir. İbni Haldun Mukaddime'sinde bu alanda en meşhur alimlerden biri olduğunu, tabircilikle ilgili kurallarının nesilden nesile nakledildiğini anlatır.
◼️ İslam'da rüya tabirinde Hz. Ebû Bekir ile kızı Esmâ, Saîd b. Müseyyeb ve İbn Sirin'in adları öne çıkmıştır.
◼️ Arap edebiyatının en tanınmış tabirnamesi, İbn Sirin'e ait olan Kitâbü'l-Ta'bîrü'l-Rü'yâ adlı eseridir.
◼️ İbni Sirin'in yazdığı Kitâbü't-Tabirü'l-Rüyâ adlı eser kendisinden sonra yazılmış olan neredeyse bütün tabirnâmelere kaynaklık etmiştir. Rüyalar Kitabı, İbni Sirin'in yazmış olduğu Tabirnâmenin Türkçe'ye yapılmış olan tercümelerinden birisidir.
Eserin içeriği
◼️ İbni Sirin'in eserinin girişinde, Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen rüyaları başta olmak üzere, diğer peygamberlerin ve tarihe mal olmuş kişilerin rüyaları konu edinilmektedir.
◼️ Tabirnameler bab sistemiyle tasnif edilmiştir. Her bir bölümde farklı nesne ve olayların rüya tabiri yapılır. Bu bablarda hangi rüyaların tabir edileceği eserin başında kısaca belirtililir.
◼️ İslam'da rüya tabirinde Hz. Ebû Bekir ile kızı Esmâ, Saîd b. Müseyyeb ve İbn Sirin'in adları öne çıkmıştır.
◼️ Arap edebiyatının en tanınmış tabirnamesi, İbn Sirin'e ait olan Kitâbü'l-Ta'bîrü'l-Rü'yâ adlı eseridir.
◼️ İbni Sirin'in yazdığı Kitâbü't-Tabirü'l-Rüyâ adlı eser kendisinden sonra yazılmış olan neredeyse bütün tabirnâmelere kaynaklık etmiştir. Rüyalar Kitabı, İbni Sirin'in yazmış olduğu Tabirnâmenin Türkçe'ye yapılmış olan tercümelerinden birisidir.
Eserin içeriği
◼️ İbni Sirin'in eserinin girişinde, Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen rüyaları başta olmak üzere, diğer peygamberlerin ve tarihe mal olmuş kişilerin rüyaları konu edinilmektedir.
◼️ Tabirnameler bab sistemiyle tasnif edilmiştir. Her bir bölümde farklı nesne ve olayların rüya tabiri yapılır. Bu bablarda hangi rüyaların tabir edileceği eserin başında kısaca belirtililir.