HAYATI

◼️ Adı Muhammed bin Sirin, künyesi Ebû bekir olan alim 654 yılında Basra'da dünyaya geldi. Babası, Peygamber Efendimizin hizmetçisi ve Enes bin Mâlik'in azatlı kölesiydi.

◼️ İbni Sirin, iyi bir eğitim aldı. Sahabe-i kiramın sohbetine nail olmuş ve onlardan ilim tahsil etmiş bir isimdi. Geçimini ticaretle sağlayan İbni Sirin kaynakların verdiği bilgilere göre yumuşak huylu, mütevazi cömert ve takva sahibi biriydi.

◼️ Yaptığı çalışmalarla İslam'a birçok katkı sunan İbni Sirin,15 Ocak 729 tarihinde vefat etti.

◼️ İbni Sirin, hadis ve fıkıh alanında söz sahibiydi. Sirin hadislerin güvenilirliği üzerinde çok durmuş hadisleri güvenilir ravilerden alınması hususunda titiz davranmıştı.

◼️ Bu dikkatli tutumu sayesinde İbni Sirin'in güvenilir bir muhaddis olduğu üzerinde de ortak bir kanaate varılmıştır.

◼️ İbni Sirin hadis alanında gösterdiği aynı başarıyı fıkıh alanında da gösterdi. Devrinin önemli bir müçtehidi olan İbni Sirin'in fetvaları, halk tarafından ilgiyle karşılanıyordu.

◼️ Fakat İbni Sirin yine de sahabenin fıkhi bilgisinin kendi bilgisinden kat kat üstün olduğunu her fırsatta dile getirdi.