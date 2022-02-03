◼️İkisi de başarılarını kanıtlamış, aranan, sevilen iki tiyatro sanatçısıydı. Cem Karaca, bu yüzden sahne tozunu yutarak büyüdü.

◼️Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca, Ermeni kökenliydi ve asıl ismi İrma Felekyan'dı. Mehmet Karaca ise bir Azeri türküydü.

◼️Cem Karaca'nın annesi Türk tiyatrosunun ünlü isimlerinden Toto Karaca, babası ise Mehmet Karaca idi. Cem Karaca, 2004 yılında solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

◼️Cem Karaca, Türk Rock müziğinin duayen isimlerinden biri. Anadolu Rock müziğinin efsanesi olan Cem Karaca 5 Nisan 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

◼️Kolej yıllarındayken dünyadaki popülaritesini arttıran rock müziğine ilgi duydu. Kız arkadaşlarını etkilemek için ve arkadaşlarının istekleri doğrultusunda dönemin rockstarlarının şarkılarını söyledi. Karaca'nın sesinin güzelliğini keşfeden ise annesi Toto Karaca'ydı.

Baba Mehmet Karaca'nın ise tek evladı üzerinde bambaşka hayalleri vardı. Ona göre Cem, büyüdüğünde hariciyeci olacaktı.

◼️Cem Karaca, sanatçı bir ailenin ferdi olduğu halde aklında sanatla uğraşmak yoktu. Büyüyünce ne olacaksın sorusuna ya doktor olacağım derdi ya mühendis.

Müzik ile ilk tanışması, annesinin teyzesi Rosa Felegyan'ın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile olmuştu.

TARZI

◼️Annesinin desteğini alan Cem Karaca'yı bu sevdadan vazgeçiremeyen Mehmet Karaca, oğluna "Buraların müziğini yap" diyerek tavsiyede bulundu.

Cem Karaca'nın sesinden "Deniz Üstü Köpürür" adlı şarkıyı dinlemek için tıklayın.

◼️1965 yılında ilk evliliğini tiyatro oyuncusu Semra Özgür ile yaptı. Nikâh defterine imzayı attıktan sadece üç gün sonra asker olarak Antakya'ya gitti. Artık 121. Jandarma er eğitiminin bir eriydi.

Askerde bir ses duydu, bu sesten çok etkilendi. Bir askerin çaldığı sazın ritmi onu kendinden geçirdi.

◼️Cem Karaca bu saz sesinden çok etkilenmiş; Rock'n Roll'da bulamadığı özünü bulmuş, kararını vermişti.

İstanbul'a döndüğünde şarkılarını artık Türkçe şarkı söyleyecek ve derdini türkülerle anlatacaktı.

◼️1967 yılında askerliğini bitirip İstanbul'a döndüğünde Cem Karaca'nın yolu Apaşlar grubu ile kesişti. Sonunda su çatlağını bulmuş, ülkenin en iyi gruplarından biri ortaya çıkmıştı. Grubun ünü arttıkça, turneler de ardı ardına gelmeye başladı. Anadolu'nun hemen her yerine gittiler.

1968 yılında plak yapmak için 15 günlüğüne Almanya'ya giden grup, yurda dönerek kaydını yaptıkları "Resimdeki Gözyaşları" isimli besteleriyle büyük yankı uyandırdılar.

Cem Karaca'nın sesinden "Bu Son Olsun" adlı şarkıyı dinlemek için tıklayın.

◼️Cem Karaca, 1972 yılından itibaren Anadolu Rock'ın en güçlü temsilcilerinden olan Moğollar ile iki sene çalıştı. Bu iki sene içinde bugün bile dilden dile dolaşan "Namus Belası" şarkısına imza attılar.

Gruplar değişiyor ancak Cem Karaca'nın çıktığı o uzun sanat yolculuğu devam ediyordu.

◼️Daha sonra, Cem Karaca'nın müzik yolculuğu Dervişan'la devam etti. 1974'te seslendirdiği "Tamirci Çırağı"yla, Cem Karaca, sahnede tiyatral yeteneğini kullanıyor, bu şarkıyı söyleyeceği zaman sahneye çırak elbisesi giyerek çıkıyordu. Karaca'nın yolu 1978 yılında Dervişan'la da ayrıldı.

◼️Cem Karaca 1975 yılının sonunda "Mutlaka Yavrum/Kavga" 45'liği yayınlamıştı.

45'liğin ilk şarkısı Mutlaka Yavrum, Filistin Kurtuluş Örgütü için hazırlanmıştı ve iki farklı Türkçe versiyonunun dışında piyasaya yayınlanmamış İngilizce ve Arapça versiyonları da vardı.