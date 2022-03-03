HAYATI

◼️ Alaeddin Yavaşca geniş ve kökleri epeyce eskiye dayanan büyük bir aileye mensuptur. Hacı Cemil Efendi ve Enver Hanım'ın çocuğu olarak 1 Mart 1926'da dünyaya gelir. İlk ve orta öğretimini memleketi Kilis'te tamamlayan Yavaşca, Lise eğitimini Konya ve İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürür. 1945 - 1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Alaeddin Yavaşca, sanat hayatının dışında da gerçek bir hoca hüviyetinde olmuştur.

◼️ Alaeddin Yavaşca meslek hayatı boyunca Haseki, Kasımpaşa Askeri Deniz, Zeynep Kamil, Taksim İlk Yardım, Şişli Etfal, Vakıf Gureba gibi meşhur hastanelerde çalışmıştır. Ayrıca tıp alanına dair 54 bilimsel makale yayınlayarak yetkinliğini artırmıştır.1950 senesinde İstanbul Radyosunda solist icracılığa başlayan Yavaşca, bu tarihten sonra daima musikimiz ile içli dışlı olmuştur. Sonraki senelerde musiki komisyonlarında hizmet vererek yüzlerce sanatçının yetişmesine ön ayak olmuştur.

◼️ Çocukluğundan itibaren bir müzik eğitimine tabi olan Yavaşca, İstanbul'da Sadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Sadeddin Arel, Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin gibi Osmanlı bakiyesi olan kıymetli müzisyenlerden bolca istifade etmiştir. Mûsiki hayatı boyunca yoğun bir çalışma ve üretme faaliyeti içerisinde olan Alaeddin Yavaşca adını mûsiki tarihimize yazdıran nadir isimlerdendir.