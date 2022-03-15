Dünyaya her fırsatta "demokrasi" dersi vermeye kalkışan ABD, tarihi boyunca pek çok milleti sömürerek, bulunduğu coğrafyayı kan gölüne çevirdi ve toprağın asıl sahiplerine karşı acımasızca soykırımlar gerçekleştirdi. ABD, Kızılderililer üzerinde kanlı bir soykırım uygulamış; yerel halkın direnişine ise, bugün olduğu gibi "terörizm" yaftası yapıştırmıştı. Bu vahşetin karşısında var gücüyle savaşarak tarihe geçenlerden biri ise Apaçi yerlilerinin şefi Geronimo olacaktı. Onun teslimiyeti, eli kanlı beyaz adamın zaferi anlamına geliyordu…

HAYATI ◼️ Meksikalılar ona "Gerenimo"; İspanyollar ise, "Jerome" diyorlardı. Bu nedenle ismi, sonradan "Geronimo" olarak nam salmıştı. ◼️ Şef Mahko'nun torunu olan Geronimo, aslında bir şef değildi; ancak bir şamandı. Bu yönü, diğer savaşçı ve liderlik özellikleriyle de birleşmiş; onun ruhsal ve entelektüel bir lider olmasını sağlamıştı. ◼️ Geronimo'nun savaş tecrübesi konusundaki en büyük avantajı, kabile şefi kayınbiraderi olan Chiricahua (Apaçiler arasında en çok saygı duyulan Apaçiler) Kabilesi ile bağlantısıydı.

MÜCADELESİ ◼️ Kızılderili lider, Amerikan hükümetine karşı savaşan son liderlerden biriydi. Apaçiler arasında ise, son savaşçıydı. ◼️ Yerli halkın kahramanı Geronimo, elinden geldiği kadar "beyaz adam"dan intikam almaya çalıştı. Geronimo'ya bu nefreti yaşatan olay, 1858 yılında bir gün eve döndüğünde, eşi, annesi ve üç çocuğunun İspanyollar tarafından öldürüldüğünü görmesiydi. ◼️ 1870'te San Carlos'taki rezervasyon bölgesine yerleştirilen Geronimo, buradan kaçmaya çalıştı; ancak tutuklanarak bölgeye geri gönderildi. Üç kez daha kaçmayı deneyen Geronimo, dördüncü kaçışında başarılı oldu ve yakalanamayınca, 500 izci ve 3 bin Meksikalı asker onun peşine düştü. ◼️ İzciler sonunda onu buldu ve rezervasyon bölgesine geri götürdü. Ancak özgür ruhlu Geronimo, bir yıl sonra 35 savaşçı, 109 kadın, çocuk ve gençle birlikte bu bölgeden de kaçmayı başardı. ◼️Geronimo'yu yakalayamayan süvariler, köylere saldırarak kadın ve çocuk demeden katliamlara başlamışlardı. Bunu duyan Geronimo, olanlara duyarsız kalamadı ve halkına zarar gelmemesi için 4 Eylül 1886 tarihinde Amerikan birliklerine teslim oldu. ◼️ Onun teslimiyeti, eli kanlı beyaz adamın zaferi anlamına geliyordu. Böylece, son büyük Amerikalı-Yerli Savaşı sona erdi.