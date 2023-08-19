Nihat Hatipoğlu, devlet kurumlarının birçok din ile ilişkili biriminde görev aldı. Aldığı eğitimler ile profesörlük makamına yükselen Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde rektörlük görevinde de bulundu. Bunun yanında yaptığı programlar ile İslamı anlatarak Türk halkının gönlünde önemli bir yer kazandı.

İlahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır’da Haydar ve Muzaffer Hatipoğlu'nun çocuğu olarak dünyaya geldi.