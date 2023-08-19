Nihat Hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu
- Doğum Tarihi 11 Mayıs 1955
- Doğum Yeri Diyarbakır
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Nihat Hatipoğlu, devlet kurumlarının birçok din ile ilişkili biriminde görev aldı. Aldığı eğitimler ile profesörlük makamına yükselen Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde rektörlük görevinde de bulundu. Bunun yanında yaptığı programlar ile İslamı anlatarak Türk halkının gönlünde önemli bir yer kazandı.
İlahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır’da Haydar ve Muzaffer Hatipoğlu'nun çocuğu olarak dünyaya geldi.
Eğitimi
İlkokulu Siirt ve Malatya’da okudu. Lise öğremini Uşak İmam Hatip Lisesi’nde ve Uşak Lisesi’nde tamamladı. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2 yıl Arapça üzerine Mısır’da eğitim gördü.
Evliliği
Emel Hatipoğlu ile evli olan Nihat Hatipoğlu’nun Mustafa, Said ve Osman isimlerinde 3 çocuğu vardır.
Başarıları
Ankara Üniversitesi’nde “Hadis Anabilim dalında Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadisleirn Rolü” isimli çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2000 yılında da doçent, 2012 yılında ise profesör ünvanını aldı.
2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektörlük pozisyonuna getirilen Nihat Hatipoğlu, 2023 yılının Mart ayında bu görevinden ayrıldı.
Yazı ve makaleleri dergilerde yayınlandı.
İmam-Hatip, Kur’an Kursları Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı görevlerinde bulundu.
Programları
Nihat Hatipoğlu, dinî program yapmaya Kanal A’da başladı.
2004 ve 2005 yılları Ramazan ayında sırasıyla Flash TV ve Star Tv’de sahur programları hazırlayıp sundu.
2005 ve 2010 yılları arasında Star Tv’de Ramazan ayında sahur ve iftar programları sunarak oldukça tanınır hâle geldi.
Atv kanalında her hafta "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programını yapmaya devam ediyor.
Kitapları
* İnsanlığın Geleceği ve İslam (1988)
* İslami Davetin İlkeleri (1988)
* Fitneler (1997)
* Ashapdan Bir Demet (1997)
* Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması (1997)
* Ayetlere Farklı Bir Bakış (1997)
* Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler (1999)
* Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü (1999)
* Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri (2000)
* Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak (2006)
* Saadet Asrından Damlalar (2008)
* Sevgi Dininden Yansımalar (2009)
* Dört Halife (2010)
* Gökteki Yıldızlar (2010)
* O'nu Nasıl Sevdiler (2010)
* Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar (2010)
* Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları (2010)
* Allah'ı Bildiğimi Sanırdım (2011)
* Rahmete Firar Etmek (2011)
* Büyüklerin Duaları (2011)
* Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem (2011)
* Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak (2015)