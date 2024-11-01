Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal Beyatlı
- Doğum Tarihi: 2 Aralık 1884
- Doğum Yeri: Üsküp, Kuzey Makedonya
- Ölüm Tarihi: 1 Kasım 1958
- Ölüm Yeri: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
Türk Edebiyat tarihinin büyük şairlerinden olan Yahya Kemal Beyatlı, 1884 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. Beyatlı, 2 Aralık 1884 senesinde Makedonya’da dünyaya geldi. Şairin, gerçek ismi Ahmet Agah’tır. Yahya Kemal Beyatlı’nın babası, dönemin Üsküp Belediye Başkanı, eski icra memuru Nişli Naci Bey; annesi Nakiye Hanım’dır.
Eğitimi ve Edebi hayatı
Yahya Kemal Beyatlı, İshak Bey Camii medresesinde Arapça ve Farsça dillerini öğrendi. Usta şair, lise yıllarında şiir yazmaya başladı ve kaleme aldığı yazılarında “Esrar” mahlasını kullanıyordu. Vefa Lisesi'ni bitirdikten sonra uzun süre Fransa'da ikamet etti. Beyatlı, İrtika ve Malumat dergilerinde Agah Kemal mahlasıyla şiirler yazdı. O, dönemin popüler siyasi akımlarının etkisiyle Abdülhamit karşıtı görüşleri savunmaya başladı. Daha sonra Jön Türkler’e özenmesi sebebi söylenerek Paris’e gitmek durumunda kaldı. Şair, Fransa’da kaldığı süre boyunca ünlü Fransız şairlerin eserlerini inceledi. Yahya Kemal Beyatlı, hayatı boyunca hiç evlenmemiştir.
Çalışma hayatı
Varşova ikinci sınıf elçisi olan Yahya Kemal Beyatlı, 6 Şubat 1929’da Madrid’e elçi olarak atandı. 26 Şubat 1929 yılında itimatnamesini sunarak göreve başladı. Burada görevde iken 5 Nisan 1932 tarihinde Ankara’dan gönderilen bir telgrafla merkeze çekildiği bildirildi. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra siyasette de aktif görevler üstlenen Yahya Kemal, büyükelçilik yıllarında Türk tarihine olan bağlılığını gösterdi. Orta Asya’da zulüm gören on binlerce soydaşımız, onun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi.
Paris ve gurbet hayatı
Dünyanın savaşa doğru gittiği bir dönemde, iç savaşın olduğu bir coğrafyada görev yapan Yahya Kemal’in elçilik görevi sona erince sığınağı Paris oldu. Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Paris’te Yahya Kemal” başlıklı yazısına göre Yahya Kemal için Paris hürriyet, şiir ve sanat âşıklarının üzerindeki füsunlarının hissedildiği mukaddes bir şehirdir.
Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirleri
- - Sessiz Gemi
- - 26 Ağustos
- - Akıncılar
- - Hazan Bahçeleri
- - Endülüs'te Raks
- - Vuslat
Yahya Kemal Beyatlı'nın Eserleri
- -Kendi Gök Kubbemiz,
- - Eski Şiirin Rüzgarıyle
- - Rubailer ve Hayyam'ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş
- - Edebiyata Dair
- - Aziz İstanbul
- - Eğil Dağlar
Hüzün yılı
Aralıklı olarak sağlığı bozulan Yahya Kemal, tedavi için birkaç defa Paris'e gitti. Orada tam olarak iyileşemedi. Kaldığı hastanede Cerrahpaşa'da 1 Kasım 1958'de hayatını kaybetti. Mezarı Rumeli Hisarı Kabristanı'ndadır.