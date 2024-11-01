Varşova ikinci sınıf elçisi olan Yahya Kemal Beyatlı, 6 Şubat 1929’da Madrid’e elçi olarak atandı. 26 Şubat 1929 yılında itimatnamesini sunarak göreve başladı. Burada görevde iken 5 Nisan 1932 tarihinde Ankara’dan gönderilen bir telgrafla merkeze çekildiği bildirildi. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra siyasette de aktif görevler üstlenen Yahya Kemal, büyükelçilik yıllarında Türk tarihine olan bağlılığını gösterdi. Orta Asya’da zulüm gören on binlerce soydaşımız, onun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi.