◼️ 20. yüzyıl sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Picasso, Georges Braque ile birlikte kübizm akımının temelini atan isim oldu.

◼️ Pablo Picasso, tam adı ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, İspanyol ressam ve heykeltıraştır.

◼️ Oğlunu gözlemleyen babası, resme olan yeteneğini de oldukça erken fark etti. 7 yaşında başlayarak, oğlunu resim sanatı konusunda eğitmeye başladı.

◼️ Yıllar sonra geleceği aşamanın sinyallerini küçüklüğünde vermişti. Bu durum, özellikle bir resim öğretmeni ve ressam olan babası Jose'nin çok ilgisini çekmişti.

◼️ Picasso, ilk kurduğu kelime "kalem" olan bir çocuktu, henüz 7 yaşında resme başladı.

◼️ İlk resim eğitimini, müze müdürü ve sanat öğretmeni olan babasından aldı.

◼️ Picasso, Don José Ruiz y Blasco ve María Picasso y López çiftinin ilk çocukları olarak 25 Ekim 1881'de Malaga'da dünyaya geldi.

◼️ Madrid'i gezmek onun için daha ilgi çekiciydi. Burada bir başka ressam olan El Greco'yu keşfetti. El Greco'nun resimleri, onu içine çekmişti. Picasso'nun daha sonraki eserlerine de El Greco'nun esintileri yansımıştır.

◼️ Picasso, Madrid'te San Fernando Güzel Sanatlar Akademisi'ne başladı. Ancak okul hayatındaki disiplin onu itti ve bir süre sonra derslere katılmayı bıraktı.

◼️ Barselona'da ileri seviye dersler alabilmek için sınava girdi, diğer öğrencilerin 1 aya yakın sürede geçebildikleri sınavı 1 haftada geçmeyi başardı.

◼️ Picasso, disiplinden yoksun bir öğrenci olmasına rağmen oldukça başarılıydı.

GUERNİCA

◼️ 20.yüzyılda 26 Nisan 1937 tarihinde Adolf Hitler ve Benito Mussolini'n desteğini alan Francisco Franco öncülüğünde, Nazi ve İtalyan kuvvetlerinin yeni uçaklarının İspanya'nın Guernıca kasabasında denenmesine izin verilmiş ve şehir bombalanmaya başlanmıştı.

◼️ Bombardımanın ardından kasabada hiç görülmemiş bir vahşet varlığını göstermiş, kasaba yerle bir olmuştu. Yapılan bombardımanın çoğunluğunu Alman hava kuvvetleri üstlense de İtalyan hava kuvvetleri destekte bulunarak, kasabanın üç gün boyunca yanmasına neden olmuşlardı.

◼️ O sıralarda Paris'te sürgün halinde olan Pablo Picasso'dan İspanya Hükümeti, Paris Dünya Fuarı'nda sergilenmek amacıyla bir tablo yapmasını talep etmiş, ancak Picasso bombalanma haberini alana kadar ne çizeceğini bilemiyordu.

◼️ Picasso, İspanya'nın Guernica kasabasında gerçekleşen insanlığın yok edildiği olayı gazeteden öğrendikten sonra artık ne çizeceğini biliyordu.

◼️ Pablo Picasso, bir an önce bu katliamı anlatmalıydı. İşte İspanyol İç Savaşı sırasında Pablo Picasso savaşı savaş muhabiri Dora Maar'dan dinlemiş ve ardından tablosunu yapmaya koyulmuştu.

◼️ En sert, en öfkeli, en etkileyici tablosu olan Guernica bu şekilde ortaya çıktı.

◼️ Picasso Guernica tablosunun resmedilmesiyle birlikte, 20.yüzyılın önemli kübizm akımının öncülerinden biri olmuştur.