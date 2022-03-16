Hz. Yakub, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, insanları doğru yola ve dine davet eden peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim'in torunu, Hz. İshak'ın oğlu olan Hz. Yakub, Hz. Yusuf'un da babasıdır. Hayatı imtihanlarla geçmiş, 40 veya 70 yıl hüzün içinde yaşamış, ümidi, sabrı ve duası ile örnek gösterilmiştir.

HAYATI ◼️ İshak'ın oğlu Yakub, Kur'an-ı Kerim'e göre peygamber, Yahudi inancına göre İsrail'in ataları diye adlandırılan üç kişiden biridir. ◼️ Bazı rivayetlere göre Yakub adı kendisine, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kitaptan takip ederek uygulaması veya zürriyetinin onu takip etmesi yahut doğum esnasında kardeşinin topuğunu tutması sebebiyle verilmiştir. İslami kaynaklara göre de Yakub Arapça asıllı bir kelime değildir. ◼️ Dedesi Hz. İbrahim ve babası Hz. İshak gibi Hz. Yakub da güçlü bir iradeye, keskin bir zekâya sahiptir; kendisi ve zürriyeti seçkin ve hayırlı insanlardır. ◼️ Kur'an'da geçen ayetlere göre onlar dürüst ve erdemli, muhsin, sâlih, muhlis kullardır.

PEYGAMBERLİĞİ ◼️ "Deyin ki: Biz Allah'a inanırız; bize indirilene ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından diğer bütün peygamberlere verilmiş olana inanırız; onların arasında hiçbir ayırım yapmayız; biz Allah'a teslim olanlardanız." (el-Bakara 136; Âl-i İmrân 84) ◼️ Diğer taraftan Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak ve Hz. Yakub ile onların soyundan gelenlerin iddia edildiği gibi Yahudi veya Hristiyan olmadıkları ifade edilir. ◼️ Hz. Yakub da dedesi Hz. İbrahim gibi çocuklarına Allah'a teslimiyeti vasiyet etmiş; ölümü yaklaşınca da oğullarına, "Ben gittikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuş, onlar da, "Senin rabbine, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak'ın rabbine, tek Allah'a kulluk edecek ve O'na teslim olacağız" cevabını vermişlerdir. ◼️ Kur'an'da Tevrat inmeden önce bütün yiyeceklerin İsrailoğulları'na helâl kılındığı, ancak Hz. Yakub'un bunlardan bazılarını kendisine yasakladığı bildirilir; hadislerde bu nimetlerin deve eti ve deve sütü olduğu belirtilir. ◼️ Hz. Yakub çocuklarına güvenmemekte, onlar da babalarına saygılı davranmamaktadır. ◼️ Hadislerde de Hz. Yakub nebî ve kerîm olarak zikredilir. İfk Hadisesi'nde Hz. Ayşe ithamlara maruz kalınca şöyle demiştir: "Artık bana düşen Yusuf'un babası gibi sabretmektir." ◼️ İslami kaynaklarda yer alan bazı bilgiler Yahudi kaynaklarından aktarılmıştır. Rivayete göre babası Hz. Yakub'a Kenan diyarından evlenmemesini, dayısının kızlarından birini almasını söyler. ◼️ Bunun üzerine çıktığı yolculuk esnasında rüyasında Allah kendisine, üzerinde bulunduğu toprakları ona ve zürriyetine bağışlayacağını, ayrıca kitap ve peygamberlik vereceğini bildirir; kendisi için bir mabet yapmasını ister, bu mabet Kudüs'te bulunan Beytülmakdis'tir.