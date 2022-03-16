◼️ İshak'ın oğlu Yakub, Kur'an-ı Kerim'e göre peygamber, Yahudi inancına göre İsrail'in ataları diye adlandırılan üç kişiden biridir.
◼️ Bazı rivayetlere göre Yakub adı kendisine, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kitaptan takip ederek uygulaması veya zürriyetinin onu takip etmesi yahut doğum esnasında kardeşinin topuğunu tutması sebebiyle verilmiştir. İslami kaynaklara göre de Yakub Arapça asıllı bir kelime değildir.
◼️ Dedesi Hz. İbrahim ve babası Hz. İshak gibi Hz. Yakub da güçlü bir iradeye, keskin bir zekâya sahiptir; kendisi ve zürriyeti seçkin ve hayırlı insanlardır.
◼️ Kur'an'da geçen ayetlere göre onlar dürüst ve erdemli, muhsin, sâlih, muhlis kullardır.
◼️ "Deyin ki: Biz Allah'a inanırız; bize indirilene ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından diğer bütün peygamberlere verilmiş olana inanırız; onların arasında hiçbir ayırım yapmayız; biz Allah'a teslim olanlardanız." (el-Bakara 136; Âl-i İmrân 84)
◼️ Diğer taraftan Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak ve Hz. Yakub ile onların soyundan gelenlerin iddia edildiği gibi Yahudi veya Hristiyan olmadıkları ifade edilir.
◼️ Hz. Yakub da dedesi Hz. İbrahim gibi çocuklarına Allah'a teslimiyeti vasiyet etmiş; ölümü yaklaşınca da oğullarına, "Ben gittikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuş, onlar da, "Senin rabbine, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak'ın rabbine, tek Allah'a kulluk edecek ve O'na teslim olacağız" cevabını vermişlerdir.
◼️ Kur'an'da Tevrat inmeden önce bütün yiyeceklerin İsrailoğulları'na helâl kılındığı, ancak Hz. Yakub'un bunlardan bazılarını kendisine yasakladığı bildirilir; hadislerde bu nimetlerin deve eti ve deve sütü olduğu belirtilir.
◼️ Hz. Yakub çocuklarına güvenmemekte, onlar da babalarına saygılı davranmamaktadır.
◼️ Hadislerde de Hz. Yakub nebî ve kerîm olarak zikredilir. İfk Hadisesi'nde Hz. Ayşe ithamlara maruz kalınca şöyle demiştir: "Artık bana düşen Yusuf'un babası gibi sabretmektir."
◼️ İslami kaynaklarda yer alan bazı bilgiler Yahudi kaynaklarından aktarılmıştır. Rivayete göre babası Hz. Yakub'a Kenan diyarından evlenmemesini, dayısının kızlarından birini almasını söyler.
◼️ Bunun üzerine çıktığı yolculuk esnasında rüyasında Allah kendisine, üzerinde bulunduğu toprakları ona ve zürriyetine bağışlayacağını, ayrıca kitap ve peygamberlik vereceğini bildirir; kendisi için bir mabet yapmasını ister, bu mabet Kudüs'te bulunan Beytülmakdis'tir.
◼️ 40 veya 70 yıl hüzün içinde yaşamış, Hz. Yusuf'un gömleğinin kokusunu 80 fersahtan almıştır.
◼️ Hz. Yakub, oğlu Hz. Yusuf'un yokluğunda Bünyamin de yanından ayrılınca üzüntüden iki gözüne ak düşmüş, oğlu Hz. Yusuf'un gönderdiği gömleği yüzüne sürerek gözleri açılmıştı.
◼️ İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre kardeşleri Hz. Yusuf'u kuyuya attıktan sonra kestikleri bir kuzunun kanını gömleğine sürer, babalarına da kardeşlerini bir kurdun yediğini söyler.
◼️ Ancak Hz. Yakub, "Kurt onu nasıl yemiş olabilir, gömleği bile yırtılmamış" diyerek oğullarına inanmadığını belirtir.
◼️ Hz. Yakub, Hz. Yusuf'tan sonra Bünyamin'in ayrılığına dayanamayıp "Gidin, iyice araştırıp Yusuf ve kardeşi hakkında bana haber getirin ve Allah'ın yardımından ümidinizi kesmeyin" diyerek oğullarını tekrar Mısır'a göndermiştir.
◼️ Hz. Yakub'un oğullarının Mısır'a gidip durumlarını Hz. Yusuf'a anlatmalarını, Hz. Yusuf'un onları affedip babalarını getirmeleri için geri göndermesini ve kardeşlerine gömleğini vererek, "Bunu babamın yüzüne sürün, gözleri açılsın" demesini, kervanları Mısır'dan ayrılınca Yakub'un, "Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum; sakın bana deli demeyin" şeklindeki sözlerini nakleden ayetler, edebî eserlerde çokça kullanılmıştır.