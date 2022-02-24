HAYATI

◼️ Geleneksel ve modern mimariyi yorumlayan ünlü mimar Turgut Cansever 1921 - 2009 yılları arasında yaşar. Köklü bir aileye mensup olan Cansever'in dedesi Türâbî Baba Tekkesi'nin son postnişini, babası Tıbbiyeli Hasan Ferid Bey, annesi ise Kız Öğretmen Okulu'nun ilk mezunlarından Hatice Samime Hanım'dır.

◼️ Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde alan Cansever, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirir.

◼️ "Selçuk ve Osmanlı Mimarisinde Üslup Gelişmeleri: Türk Sütun Başlıkları" isimli doktora tezi ile sanat tarihi alanındaki ilk doktora tezini yazan mimar, büyük bir üne kavuşur.

◼️ Babası ve çevresi vesilesiyle Muhammed Hamdi Yazır, Neyzen Emin Efendi, Ahmet Avni Konuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Âsaf Hâlet Çelebi, Mehmet Cavit Baysun, Muvaffak Benderli, Ali Karsal, Halil Dikmen, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ernst Diez, Sedat Hakkı Eldem gibi devrin ileri gelen ilim, kültür ve sanat adamları ile hemhal olarak yetişen Cansever, adeta bu yönü ile Son Osmanlılar'ın yetiştirdiği mimar olma özelliğini taşır.

◼️ Mimari anlayışını geleneksel damardan alan Cansever, eserleri ile yaşanabilir bir şehir kurmanın, İslami bir bakış açısıyla mimariye bakmanın derdini çeker, davasını güder. Bu hasletlerinden dolayı Turgut Cansever "Bilge Mimar" olarak tanınır.

Babası ve çevresi vesilesiyle Muhammed Hamdi Yazır, Neyzen Emin Efendi, Ahmet Avni Konuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Âsaf Hâlet Çelebi, Mehmet Cavit Baysun, Muvaffak Benderli, Ali Karsal, Halil Dikmen, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ernst Diez, Sedat Hakkı Eldem gibi devrin ileri gelen ilim, kültür ve sanat adamları ile hemhal olarak yetişen Cansever, adeta bu yönü ile Son Osmanlılar'ın yetiştirdiği mimar olma özelliğini taşır.

◼️ Mimari anlayışını geleneksel damardan alan Cansever, eserleri ile yaşanabilir bir şehir kurmanın, İslami bir bakış açısıyla mimariye bakmanın derdini çeker, davasını güder. Bu hasletlerinden dolayı Turgut Cansever "Bilge Mimar" olarak tanınır.