◼️ Esma bint Yezid (ra) ; Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları'na mensup kadın sahabi… Adının Fükeyhe olduğu da söylenir. Babası ve kız kardeşi de kendisi gibi sahabidir. Peygamberimizin (sav) haram ile helali en iyi bilen kişi olarak gösterdiği Muâz b. Cebel'in halasının kızı olan Esma (ra) Hz. Peygamber'e (sav) ilk biat eden hanımlardandır.

◼️ Esma (ra), zeki ve atılgan bir hanımdı. Açık sözlü olmasının yanında, düşündüğünü en güzel şekilde ifade ederdi.

"Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerinizde kapanıp kalmış, nefislerinizi tatmin etmiş ve çocuklarınızı karnımızda taşımışızdır. Siz erkekler ise cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate çıkmak, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların en önemlisi Allah yolunda cihad etmektir. Fakat siz hac veya umre için yahut düşmanla savaşmak üzere evinizden çıktığınız zaman mallarınızı biz koruruz, iplik eğirip size elbise yaparız, çocuklarınızı besleriz. Buna göre bizler sizin kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olamaz mıyız?"

◼️ Esma (ra) sözlerine; "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah!" diyerek başladı. Bu cümle, Efendimiz'in (sav) ashabının dilinden düşürmediği bir sözdü.

◼️ O zaman daha neyi bekliyordu Esma (ra), Allah Resulü'ne (sav) halini neden arz etmiyordu? Etrafındaki ensar hanımlarının varlığının cesaretiyle soluğu Allah Resulü'nün (sav) yanında aldı.

◼️ Allah Resulü'nün (sav) huzuruna varışı, O'na biat edişi, O'nun "Size İslam üzere hidayet veren Allah'a hamd olsun, ben sizinle biat ettim." deyişi hala gözlerinin önündeydi.

◼️ Ancak bir derdi vardı. Allah Resulü'nün (sav) yanındaki sahabeler gibi Efendimiz'in (sav) yanına vakit geçirmek varken, ev işlerinden, ip eğirmekten ya da diğer işlerden dolayı bunu gerçekleştiremiyordu.

◼️ Esma (ra) yapısı gereği azimli bir hanımdı. Zekiydi, atılgandı, cesurdu. Düşündüğünü hemen söyler, kendisini çok güzel ifade ederdi.

MÜCADELESİ

◼️ Esma'nın (ra) bu sözlerini ciddiyetle dinleyen ve takdir eden Efendimiz (sav), etrafını aydınlatan bir gülümseme ile ashabına, "Siz bir kadından, din konusunda sorduğu bir soruda bundan daha güzel söz işittiniz mi?" dedi.

◼️ Daha sonra, bir kadının eşiyle güzel geçinmesinin ve sıcak bir yuva inşa etmesinin bu saydığı tüm üstünlüklere denk olduğunu, söyledi. Ve bu haberi diğer tüm hanımlara ulaştırmasını istedi. Efendimiz (sav) hem Esma'nın (ra) hem de tüm hanımların içini ferahlatmıştı.

◼️ Bu olaydan sonra Esma "hatîbetü'n-nisâ" lakabıyla anıldı.

Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare

◼️ Esma (ra) artık hanımların sözcüsüydü. İçinden çıkılmayan bir durum olduğunda hanım sahabiler hemen Esma'nın (ra) yanına gelirdi. Allah Resulü'ne (sav) iletmek istedikleri bir şey olduğunde hemen Esma (ra) devreye girerdi.

◼️ Esma (ra) Hz. Peygamber'den (sav) 81 hadis rivayet etmiş olup bunların 55'i Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde ve Kütüb-i Sitte'de bulunmaktadır.

Kadın sahabilerin İslam'a hizmeti

◼️ Esma'nın (ra) ilme, öğrenmeye olan merakı ve cesareti cihadda da kendini gösterdi.

◼️ Esma bint Yezîd'in Hayber Gazvesi ile Mekke'nin fethine katıldığı, Yermük Savaşı'nda çadırının direğiyle dokuz Bizans askerini öldürdüğü rivayet edilir.

◼️ Dımaşk'a yerleşen ve orada vefat eden Esma (ra), tüm hanımlara, Müslüman bir kadının ailesine bakarken, ilim öğrenirken ya da savaş meydanında cesaretiyle neler yapabileceğini göstermiştir.