On yedi yıl boyunca Abbasilerin vezirliğini yapan İbni Fazıl, devlete çok büyük hizmetlerde bulundu. Hiç şüphesiz, en büyük başarısı ve hizmeti, Bağdat'ta açtığı, dünya tarihinin ilk kâğıt fabrikasıydı. 12 asır önce kurulan bu fabrika ile adını dünya tarihine altın harflerle yazdırdı. Peki, kağıdın tarihi serüveni neydi? İbni Fazıl, dünyaya tarihinin çehresini nasıl değiştirdi?

HAYATI ◼️ Asıl adı Yahya bin Fâzıl olan büyük devlet adamı, 766 yılında dünyaya geldi. ◼️ Abbasi Devleti'nde ünlü vezirleriyle tanınan Bermekiler soyuna mensuptu. İslam dünyasına altın çağını yaşatan Harun Reşid ile sütkardeşti ve tahsilini beraber tamamladılar. Musul valiliği de yapan İbni Fazıl, çalışkan ve güvenilir kişiliğiyle tanınırdı. Bundan dolayı, Abbasi halifesi oğlunun eğitim görevini ona verdi. ◼️ Valiliği döneminde vergi sistemine önem veren Yahya bin Fazıl, bu sayede eyaletin gelirini artırdı. Bu paralarla Belh'te su kanalları açtırdı; camiler, ribâtlar ve kervansaraylar inşa ettirdi. Onun yaptırdığı camilerin başında Buhara Cuma Camii gelir.

VEZİRLİK GÖREVİ ◼️ Halife Hadi, Harun Reşid'i veliahtlıktan çıkarmaya teşebbüs ettiğinde buna mani oldu. ◼️ İbni Fazıl, 780 yılında divan başkanlığı yaptı. Harun Reşid halife olduktan sonra vezirliğe getirildi ve kendisine geniş yetkiler verildi. ◼️ 17 yıl boyunca vezirlik makamında bulunan İbni Fazıl, devlete oldukça büyük hizmetlerde bulundu.

İLK KAĞIT FABRİKASI ◼️ Tüm dünyayı derinden etkileyen adım ise 794 yılında atıldı. Abbasi veziri İbni Fazıl bu yılda dünyanın ilk kâğıt fabrikasını kurdu. Kâğıt fabrikasını kurduktan sonra İbni Fazıl bununla yetinmedi. Malzeme olarak Çinliler gibi ipek değil keten kullanarak kâğıt maliyetini düşürdü. Kâğıdın maliyetinin ucuzlaması ve seri üretimiyle birlikte İslam âlimleri birçok eser yayınladı. Çinlilerin kullandığı dut kabuğu ham maddesinin yerine ilk kez keteni kullanmaya başladılar. ◼️ Keten kumaşları parçalara ayrılır, suyla ıslatılır ve mayalanırdı. Kaynatılarak alkalin kalıntılarından ve kirlerden arındırılan temiz keten parçaları, balyozla dövülerek hamur haline getirilirdi. Bu yöntem ilk kez Müslümanlar tarafından geliştirilerek kullanılmıştı. ◼️ Kâğıt fabrikasının kurulması sadece İslam medeniyetini değil tüm dünyaya tarihini değiştirip dönüştürdü. Bağdat'ta "darul'-kazz" (ipekböceği evi) mahallesi kağıt yapımıyla ünlendi. Kâğıdın imalatının kolaylaşması, ilmin de yaygınlaşmasını sağladı. Bu sayede aradan kısa bir süre geçmesine rağmen Bağdat'ta onlarca kitap dükkânı açıldı.

KİŞİLİĞİ ◼️Fazl bin Yahya Bermekî ailesinin en hoşgörülü üyesiydi. Horasan valiliği sırasında yaptığı imar çalışmaları ve tarım alanındaki faaliyetleri sayesinde herkesin sevgisini kazandı. ◼️ Bilim tarihi araştırmacısı Will Durant Medeniyet Tarihi adlı eserinde ilk kâğıt fabrikasını İbni Fazıl tarafından Bağdat'ta kurduğunu ve Avrupa'ya yüzlerce yıl sonra geçtiğini açıkça belirtti. "Kâğıt imalat metodu Müslümanlar tarafından Sicilya ve İspanya'ya sokuldu. Oradan Fransa ve İtalya'ya geçti. Milattan sonra 105 tarihinden itibaren Çin'de kullanıldığını gördüğümüz kâğıdı, 707 tarihinde Mekke, 800 tarihinde Mısır, 950'de İspanya, 1100'de Bizans, 1102'de Sicilya, 1228'de Almanya ve 1309'da da İngiltere'de görüyoruz."