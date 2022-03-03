Doğum Tarihi 1865
Doğum Yeri Bulgaristan
Ölüm Tarihi 17 Ekim 1914
Ölüm Yeri İstanbul
◼️ Osmanlı son döneminin düşünür, yazar, şair ve filozoflarından Filibeli Ahmed Hilmi, 1865 yılında Filibe, Bulgaristan'da doğdu. İlköğrenimini burada tamamladı, daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Mektebi'ni bitirdi.
◼️ Dini ilimlerden kelam, felsefe, tasavvuf ve tarih ilmiyle meşgul old. Edebiyatla da ilgilendi. Şiirler yazdı, roman ve tiyatro eserleri kaleme aldı.
◼️ Özellikle "tasavvufi ve ahlaki bir roman" olarak tanımlanan "Amak-ı Hayal" romanıyla din, gelenek ve modernleşme arasındaki gergin ilişkileri kendi içinde yaşadı ve onları çözümlemeye çalışıp eserlerine yansıttı.
◼️ Filibeli Ahmed Hilmi'nin babası Şehbender Süleyman Bey, annesi Şevkiye Hanım'dır. "Şehbenderzâde" ve "Filibeli" lakapları babasının mesleğini ve doğduğu yeri gösterir.
◼️ Gazeteci, yazar, filozof, şair ve edebiyatçı olarak kendi çizgisinde yürüyen mutasavvıf, 49 yıl yaşadı. 2'nci Meşrutiyet devrinin önde gelen fikir adamlarından biriydi. Tek derdi İslam'ı yüceltmek, Devlet-i Aliyye'yi devam ettirmekti.
◼️ Ahmed Hilmi, dönemin Avrupa medeniyet değerlerinin taklidi konusunda getirdiği, "ne aşırı düşkünlük, ne de kötü taklit" sloganını rehber edinerek, bu konuda seçmeci bir metodun takip edilmesini önerdi.
◼️ Filibeli Ahmed Hilmi, görevli olarak gittiği Beyrut'ta Çaylak adıyla bir mizah dergisi çıkardı. Fakat burada Jön Türkler'in kurduğu Terakkî-i Osmânî Cemiyeti'ne girmesi sebebiyle Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. İstanbul'a döndüğünde ise tutuklandı; Fîzan'a sürüldü. Burada tasavvufa yoğunlaştı.
◼️ Kısa bir süre İttihâd-ı İslâm adlı haftalık siyasî gazetesini yayımladı. İkdam, Şehbâl, Yeni Tasvîr-i Efkâr ve Sırât-ı Müstakîm gibi gazete ve dergilerde de yazılar yazmaya başladı.
◼️ Kendi adıyla birlikte tasavvufî yazılarında Şeyh Mihridîn Arûsî, mizahî yazılarında Coşkun Kalender, Kalender Gedâ, millî ve hamâsî şiirlerinde Özdemir gibi takma adlar yanında "A. H." ve "F. A. H." gibi rumuzlar kullandı.
1. Senûsîler ve Onüçüncü Asrın En Büyük Mütefekkir-i İslâmîsi Seyyid Muhammed es-Senûsî (İstanbul 1325, 1333).
2. Müslümanlar Dinleyiniz (İstanbul 1326).
3. Târîh-i İslâm (I-II, İstanbul 1326-1327).
4. İlm-i Ahvâl-i Rûh (İstanbul 1327).
5. Allah'ı İnkâr Mümkün müdür?
6. Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa: Müslümanlara Rehber-i Siyâset (İstanbul 1327, Şeyh Mihridîn Arûsî takma adıyla).
7. Akvâm-ı Cihân (İstanbul 1329).
8. İki Gavs-ı Enâm: Abdülkadir ve Abdüsselâm (İstanbul 1331, Mihridîn Arûsî takma adıyla).
9. Türk Rûhu Nasıl Yapılıyor? (İstanbul 1329, Özdemir takma adıyla).
10. Hangi Meslek-i Felsefîyi Kabul Etmeliyiz?: Dârülfünun Efendilerine Tahrîrî Konferans (İstanbul 1329).
11. Beşeriyetin Fahr-i Ebedîsi Nebîmizi Bilelim (İstanbul 1331).
12. Huzûr-ı Akl ü Fende Maddiyyûn Meslek-i Dalâleti (İstanbul 1332).
13. Muhalefetin İflâsı (İstanbul 1331).
14. Üss-i İslâm: Hakāik-i İslâmiyye'ye Müstenid Yeni İlm-i Akāid (İstanbul 1332).
15. Vay Kız Bekçiyi Seviyor (İstanbul 1326). - Kalender Gedâ takma adıyla yazılmış bir tiyatro eseridir.
16. İstibdâdın Vahşetleri yahut Bir Fedâinin Ölümü (Oyun, İstanbul 1326).
17. A'mâk-ı Hayâl.
18.Öksüz Turgut (İstanbul 1326).
19. Şiirler. "Özdemir" mahlasıyla...