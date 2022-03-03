HAYATI

◼️ Osmanlı son döneminin düşünür, yazar, şair ve filozoflarından Filibeli Ahmed Hilmi, 1865 yılında Filibe, Bulgaristan'da doğdu. İlköğrenimini burada tamamladı, daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Mektebi'ni bitirdi.

◼️ Dini ilimlerden kelam, felsefe, tasavvuf ve tarih ilmiyle meşgul old. Edebiyatla da ilgilendi. Şiirler yazdı, roman ve tiyatro eserleri kaleme aldı.

◼️ Özellikle "tasavvufi ve ahlaki bir roman" olarak tanımlanan "Amak-ı Hayal" romanıyla din, gelenek ve modernleşme arasındaki gergin ilişkileri kendi içinde yaşadı ve onları çözümlemeye çalışıp eserlerine yansıttı.

◼️ Filibeli Ahmed Hilmi'nin babası Şehbender Süleyman Bey, annesi Şevkiye Hanım'dır. "Şehbenderzâde" ve "Filibeli" lakapları babasının mesleğini ve doğduğu yeri gösterir.

◼️ Gazeteci, yazar, filozof, şair ve edebiyatçı olarak kendi çizgisinde yürüyen mutasavvıf, 49 yıl yaşadı. 2'nci Meşrutiyet devrinin önde gelen fikir adamlarından biriydi. Tek derdi İslam'ı yüceltmek, Devlet-i Aliyye'yi devam ettirmekti.

◼️ Ahmed Hilmi, dönemin Avrupa medeniyet değerlerinin taklidi konusunda getirdiği, "ne aşırı düşkünlük, ne de kötü taklit" sloganını rehber edinerek, bu konuda seçmeci bir metodun takip edilmesini önerdi.