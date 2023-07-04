O dönem İspanyolların Batı Akdeniz’deki Müslümanlara yaptıkları zulüm artınca Barbaros Hayrettin Paşa ve ağabeyi Oruç Reis Batı Akdeniz ve Afrika sahillerinde varlıklarını göstermeye ve bir nevi Müslüman halkın yalnız olmadıkları göstermeye çalışırlar. İki gemilik küçük filolara sahip olan iki kardeş, güvenilir bir liman aramaya başlar. Tunus Sultanı bu iki kardeşe güzel bir teklifte bulunur ve onlara Tunus sahillerini açar.