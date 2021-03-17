Marmara Üniversitesi-İBB işbirliğiyle LGBT eğitimi

Görmeyenler görsünler, duymayanlar duysunlar, bilmeyenler bilsinler ki; Türkiye'nin odak noktasında bulunduğu "kültür ve medeniyet savaşı", bütün cephelerde, olanca hızıyla devam ediyor. Şer ittifakının ana unsurları, şeytani bir yaklaşımla, günahları süslü ve sevimli gösterip; kişileri ve kurumları, ülkeleri ve toplumları, gaflet ve ihanet bataklığına doğru çekiyor.

Hedef kitlenin aklına, ruhuna, bedenine sinsice sızıp kök salmak için; her türlü kılığa ve kılıfa girdiklerini görüyoruz. Beklenmedik olaylarla ve durumlarla karşılaşıp; hayretler içinde kalıyoruz.

Bu bağlamda; son günlerde, kamuoyunun tepkilerine yol açan yeni bir "iş birliği" örneği gündeme geldi. Marmara Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yollarının, LGBT kavşağında birleştiği öğrenildi.

Aslında, Ana Muhalefet Partisi'nin; PKK ile birlikte, LGBT örgütleriyle de iş birliği yaptığını çoktandır biliyorduk. Şimdilerde; bizzat kendi çalışanları tarafından, "FETÖ mensubu akademisyenleri koruyup kolladığı" rivayet edilen bir devlet üniversitesinin de "ittifak ağı" içine alındığını öğrenmiş olduk.

SEM'LER NE YAPAR?

Üniversitelerin "sürekli eğitim merkezleri"; 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun, 7. maddesinin d-2 fıkrasına göre kuruluyor. Büyüyüp gelişmek için, "bilgi" ve "hüner" gücünü artırmaya çalışan iş dünyasının; teorik ve pratik eğitim ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Uzman kişiler ve kurumlar, Sürekli Eğitim Merkezleri'ni; "katma değeri en yüksek yatırım alanı" olarak görüyorlar. Değişik sektörlerin yatırımcıları, yöneticileri ya da çalışanları; ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, bedeli karşılığında buralardan alıyorlar.

Devlet de üniversitelerin saha çalışmaları yapmalarını, sektörlerin üretimlerine kalite ve değer katmalarını teşvik etme, destekleme niyeti ve gayreti içinde. Özellikle öncelikli ve önemli alanlarda daha fazla yatırım, üretim, istihdam sağlayarak kalkınmanın peşinde.

Şimdi nereden ve nasıl bir rüzgâr esti ki; "LGBT" veya "toplumsal cinsiyet eşitliği" konusu, Sürekli Eğitim Merkezleri'nin gündemine girdi? Birileri, bir yerlerde; LGBT vakıf ve derneklerinin yanı sıra, "LGBT şirketleri" de kurarak yeni bir "sektör" oluşturmaya mı karar verdi?

İBB'NİN ÖNCÜLÜĞÜ

Anlaşılan o ki; İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, belediye personeline, LGBT merkezli "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimleri verecekmiş. Çevirim içi gerçekleştirilecek eğitimler; "hizmet içi eğitim" kapsamına alındığı için, katılım zorunlu olacak ve yakından takip edilecekmiş.

Toplam 72 saatlik kurs programının konu başlıkları; LGBT çevrelerinin söylemlerine ve eylemlerine uygun seçilmiş. Hukuki destek ve dayanak olarak ise; "Avrupa İnsan hakları Müktesebatı" ile malum ve meşhur "İstanbul Sözleşmesi" gösterilmiş.

Genelde İstanbul halkına, özelde toplumun dezavantajlı guruplarına daha hızlı ve daha kaliteli hizmet üretmek için seferberlik ilan etmeyen İBB yönetiminin; "LGBT öncelikli" düşünmesini ve davranmasını, artık şaşırtıcı bulmuyoruz. Ancak, bir devlet üniversitesinin bu tezgâha ve tuzağa düşmesini; anlamakta ve yorumlamakta zorlanıyoruz.

Buraya; İstanbul Sözleşmesi saflarında birleşen ve bütünleşen kişileri, kurumları, çevreleri de ekleyebiliriz. Siyasi ve ideolojik zıtların, muhaliflerin aynı ipe dizilmelerini sağlayan şeyin ne olduğunu; anlayamadığımızı, kavrayamadığımızı, kabullenemediğimizi söyleyebiliriz.

YAZIK OLDU MARMARA'YA

Dost ve arkadaş çevremiz içinde bulunan Marmara Üniversitesi mezunları ve mensupları; olayı esefle karşılıyorlar. Üzüntülerini ve şaşkınlıklarını; "Yazık oldu bizim Marmara'ya" cümlesiyle özetliyorlar.

İşin doğrusu; Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden birinin, ahlaki azgınlığa ve cinsel sapkınlığa meşruiyet kazandıracak bir projenin çözüm ortağı olması, fevkalade üzücüdür. Yapılan iş birliği, belki kadronun ve kurumun bütçesine ek gelir olarak yansır; fakat, bunca yıllık imajı ve itibarı da alıp götürür.

Öte yandan; YÖK bu duruma seyirci kalmamalı ve derhal müdahale etmelidir. Başka üniversitelerin de aynı duruma düşmeleri, kesinlikle önlenmelidir.

Ayrıca, söz konusu olay titizlikle soruşturulmalı. Kapıyı kimlerin ve niçin araladıkları, mutlaka bulunmalı.

Kim bilir hangi paydaşlar ortaya çıkacaktır. Ümit ve temenni ederiz ki; bu "sosyal, siyasal ve akademik sabotaj" girişiminin sorumluları tespit edilip, gereği yapılacaktır.

Zekeriya Erdim