Hat san'atının büyük isimleri - 82 Hâfız İbrâhim Şevkı

Hayatı hakkında bilinenler pek azdır. Sultan II. Mahmud, Şumnulu hattatların san'atlarını ileriye götürmeleri için İbrahim Şevkı'yi, şimdilerde Bulgaristan toprağı olan bu şehre göndermiştir. Kendisinin mushaf, en'âm ve kıt'alarına rastlanmaktadır. Ölüm tarihi ise belirsizdir. Yetiştirdiği en mühim talebesi Süleyman Vehbi Efendi'dir (ö. 1843). Tanıttığımız nüshadan başka Topkapı Sarayı Müzesi -YY.550 (1231/1816); YY.3 (1241/1826)'da iki mushafı daha görülmüştür.

İsmail Zühdi'nin (bkz. Hat San'atının Büyük İsimleri-13) nesih hattındaki en parlak talebesi olan Hâfız İbrahim Şevkı, bu teşhîsin doğruluğunu burada tanıtılan h. 1233 (1818) tarihli mushafı boyunca isbât ediyor. Ferâğ kaydı, yazı sâhasının üst ve alttan bezenerek doldurulduğu daire içine rıkā' hattıyla yazılmıştır. Zer-enderzer bezeme, mushafın serlevha, sȗrebaşı ve güllerinde bütün parlaklığıyla kendini gösteriyor, lâkin müzehhibi imzasını esirgemiş. Eserin yekşah kabı, hâlen bu güzellikleri muhâfazayla meşguldür.

Resim 1: İbrahim Şevkı Efendi mushafının serlevhası.

Resim 2: Aynı mushafdan iki ara sahife.

Resim 3: Aynı mushafın ferağ kaydı.

Prof. Uğur Derman