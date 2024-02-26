François-Maire-Arouet VOLTAİRE

Aydınlanma öncüsü olan Voltaire, aynı zamanda inançlı bir filozoftu. Düşünce ve inanç hürriyetini savunuyordu.

Paris'te, orta sınıftan bir noterin oğlu olarak doğdu. Doğuştan zayıf ve çelimsizdi, sağlık durumu bütün ömrü boyunca kendisini huzursuz etti. Gerçekte, bütün ruhu ve bedeni ile şaşılacak bir canlılık örneği verdi.

Voltaire on yaşına gelince, Cizvit tarikatına ait bir koleje verildi. Cizvitler o güne kadar bu çocuğunki gibi üstün ve parlak bir zekâya rastlamamışlardı. On iki yaşında büyük bir rahatlıkla ve kolaylıkla güzel şiirler yazıyordu. Giderek çevresindeki haksızlıkları eleştirmeye, bağnazlıkları kötülemeye başlayınca dost kadar düşman da kazanır oldu. Voltaire, hakikat bildiğini söylemekten hiç çekinmedi. "Hakikat yolunda gülümseyerek yürüyünüz." onun sözüydü.

1715 yılında kötü bir saltanat süren kral XIV. Lui öldü. Halk rahat bir nefes aldı. Birçok kişi gibi Voltaire de eski rejimi kötüleyen yazılar yazdı. Saint Simon onun hakkında "Hürriyeti hem kendisi, hem de başkaları için çok severdi. Bana bir gün İngiltere'den, sürgün cezası veya tutuklama emri görülmeyen tek ülke diye bahsetti." diyordu.

Voltaire'in hayatı çelişkilerle, sürgün ve kavgalarla geçti. Uzun süre hiçbir yerde rahat oturamadı. Paris'te ikameti yasaklandı. Hatta zaman zaman Bastil kalesine atıldı. İftira edildi, hor görüldü, eserleri yasaklandı ve yakıldı. Kitapları için çok cüretkârca, dinsiz, rezilane dendi. Kötü niyetli olduğu ileri sürüldü, yayılan bir zehir gibi görülerek insanlar ona karşı uyarıldı.

Voltaire Ferney'de

Hayatının son dönemini Ferney kasabasında geçirdi. Artık fikirleri iyice oturmuştu. Daha önce meşhur bir şair ve dram yazarı, yeteneği tartışılan bir tarihçi, bilimi sade bir üslûpla kitlelere yayan bir bilim adamı olarak görülürken bu kasabada hürriyete kavuşarak yücelmiştir. Yirmi yıl Avrupa'ya Ferney'den çeşitli adlar taşıyan broşürleri yağmur gibi göndermiştir. Bunlar zaman zaman yasaklanmış, toplatılmış, bazılarını inkâr etmek zorunda kalmıştır. Ancak broşürleri, zamanın düşünen insanları tarafından köylere kadar götürülmüş, okunmuş ve beğenilmiştir.

Voltaire, "Pek kısa bir şey olan hayattan, bir hiç olan ölüme kadar, yeterince faydalanmaya bakınız." diyordu. Bunu yaşadığı Ferney'de göstermiştir. Kısa zamanda beldeyi değiştirerek mamur bir küçük şehir haline getirmiş, birçok araziyi tarıma açmıştı. Çiftçiler için evler yaptırtmış ve bunları, çok hesaplı olarak onlara devretmiştir. "Sefalet olan yere bolluk getirdim, gerçekte bu biraz da servetimi eritti. Fakat böyle hayırlı ve güzel işler bu fedakârlığa değer." diyordu.

Yaşlılık onda, beklenenin aksine faaliyet ihtiyacını ve çalışma zevkini artırıyordu. "Hayat yolunda ne kadar çok ilerlersem, çalışmayı o kadar çok gerekli buluyorum. Bu, git gide zevklerin en büyüğü oluyor ve gerçekleşmemiş bütün hayallerin yerini alıyor." diye yazıyor ve ekliyordu: "Ne ihtiyarlığım, ne de hastalıklarım cesaretimi kıramamakta. Yeni bir tarlayı ziyarete açtığım ve yirmi ağaç diktiğim zaman, bu hiçbir vakit boşa gitmeyecek bir iştir."

Voltaire, fikir ve kültür adamı olmanın yanı sıra ticaretle de meşgul olmuş ve oldukça zengin hale gelmiştir. Ne var ki zenginleştikçe daha da cömert hale gelecek ve yaşlandıkça koruyup gözettiği yoksul insanların sayısı artacaktır.

Voltaire ve Allah inancı

Voltaire' in hemen bütün mektupları şu sloganla bitiyordu: "Kötüyü ezelim." Kötüden acaba neyi kastetmişti?

Voltaire'in yok etmek istediği batıl inançlar ve hurafelerdi. Çünkü bunlardan çok çekmiş, taassubun insanları bedbaht ettiğine inanmıştı.

Voltaire, kâinatı tasavvur eden, yaratan ve bir düzene koyan ilahi bir kuvvetin varlığına bütün samimiyeti ile iman etmişti. Ona göre, bunun en büyük kanıtı, dünyadaki şaşmaz düzendi. "Basit, fakat ilahi kanunlarla gökyüzündeki yıldızlar boşlukta ilerlemektedirler. Saat bize nasıl saatçinin varlığını kanıtlıyorsa, bu kadar mükemmel bir eser olan kâinatın da muhakkak bir yapıcısı, bu kadar şaşmaz kanunların bir "kanun koyucusu" olması gerekir. İnsan yalnız başına sonsuzlukla karşı karşıya bulunduğu zaman pek zavallı kalır. Çok güzel bir makineyi gördüğümüz zaman bunu çalıştıran çok yetenekli bir makinistin mevcut olduğunu da düşünürüz. Dünya da bunun gibi bir makinedir. Şu halde dünyanın üzerinde de çok üstün bir zekâ mevcuttur." diyordu.

İnanmak şarttır

Voltaire şöyle devam ediyordu: "En iyi fiil ve davranışların ödüllendiricisi, fenalıkların cezalandırıcısı olan Allah'a inanmak insan cinsine en yararlı inançtır. İktidar ve otoriteyi ellerinde tutanlar için yegâne fren budur. Çok büyük bir ustalıkla gizli cinayetler işleyen kişiler için de tek fren budur. XV. yüzyılda İtalya'da dinsizler pek çoğalmıştı. Sonuç ne oldu? O sıralarda, bir dostunu zehirlemek onu yemeğe davet etmek kadar basit, bir dostunun kalbine bıçak sokmak onu kucaklamak kadar tabii görülmeye başlandı. Sizin bu kutsal inancın şerefine gölge düşüren batıl fikir ve hurafelere inanmanızı istemiyorum. Dinsiz, bir canavardır; hurafelere inanan ise başka bir canavar... Faziletin dar alanı ise, dinsizlik ile taassup arasındadır. İyi olan Allah'a inanın ve iyi olun. Hem hükümdarlar, hem de halk için, üstün kudrette bir varlık fikrinin zihinlerde yer etmiş olması zaruridir."

Muharref Hristiyanlığa karşıydı

Voltaire, halkı uyutan mucizelere, anlaşılması güç karanlık şeylere, mitoslara karşı soğukluk duyardı. Özellikle üçleme (teslis) denilen, Tanrı'nın insan olarak İsa'da somutlaşması ve İsa'nın bütün insanlık adına acı çekerek onu kurtarması gibi –akıl dışı- Hristiyanlık dogmalarına karşı müstehzi bir kuşkuculuk tavrı içindeydi. Ateist ve Bilge adlı kitabında, üçleme ile alay etti: "İsa'nın bir başka yaradılışa, bir kişiliğe ve bir iradeye sahip olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa iki yaradılış, iki kişilik ve iki iradesi mi vardır?"

Voltaire, gördüğü harikulade manzaradan veya değişik bir yaratıktan Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü hatırlar ve anardı. 1774'de seksen yaşındayken, seherden önce kalktı ve bir dostuyla beraber, güneşin doğuşunu görmek için, yakındaki bir tepeye tırmandı. Bitkin bir halde doruğa vardığında, güneşin bütün ihtişamıyla doğduğunu gördü ve ezik bir durumda diz çöküp haykırdı: "Yüce Allah'ım, sana inanıyorum." Fakat durakladı ve ardından şunu ekledi: "Tanrı'nın oğlu ve ruhu konusuna gelince, o iş başka!"

Feylesofça Konuşmalar adlı kitabında: "Geçen her yüzyıl İsa'nın dinini öylesine bozdu ki, bugünkü Hristiyan dini, onun dinine tamamıyla aykırı bir hal aldı..." demekteydi.

Voltaire şunları ispatlamak istiyordu:

a) Her şeye kadir olan, Kâinatı ve Dünya'yı yaratan Allah'ın, bedevi küçük bir kabile olan Yahudileri, sevgili kulları olarak seçtiğine inanmak saçmadır.

b) Hristiyanlığın kitabı olan İncil, inanılmayacak ve utanılacak olaylarla ve çelişkilerle doludur.

c) Bir kelime yüzünden on sekiz yüzyıldır, birbirlerini boğazlamaya kadar giden ve yaptıkları delilikten başka bir şey olmayan çeşitli mezheplere mensup bir sürü insan var.

"Gözümüzü dünyaya açtığımız anda Allah'ın varlığını tanımak kadar tabii bir şey olamaz. Ortada görünen eserler hep onu yapanı hatırlatıyor. Bütün yıldızların güneşin etrafında dans eder gibi dönüşü çok büyük bir ustalıkla ayarlanmış. Hayvanlar, bitkiler, madenler, her şey ölçülü, nispetli ve hareketlidir. Hiç kimse, konusu bir tabiat manzarası veya hayvanlar olan bir tablonun mahir ve usta sanatkârların ellerinden çıkmış olduğundan şüphe etmez. Kopyaları hakkında böyle düşünürsek asıllarından başka türlü olmasına imkân var mı?"

Voltaire, çeşitli ilah tasavvurlarını da reddeder:

"İnsanların kendi icatları olan tanrılara ancak gülmek lazım. Kâinatın sahibi Allah dururken onu bırakıp kendi icat ettikleri bir sürü ilaha tapanlara acımak gerekir."

Ve ekler: "Bir tek Allah'ın varlığına inanmaktan başka çıkar yol yok. Tek din Allah'a inanmak ve dürüst olmaktır. Ben Allah için çalışıyorum, çünkü vatanımı severim. Her pazar kiliseye gider, dua ederim, çünkü okullar ve bir hastane yaptırdım, benim çevremde fakir bulamazsanız. Ben Allah'a inanıyorum ve ona hizmet ediyorum. Bunun böylece bilinmesini isterim."

Bir başka yazısında: "Allah her yerde hazır ve nazır olduğuna göre tabiatta ahlâk mevcuttur. Küçük bir pire bile bize Allah'ı hatırlatır. İnsan, her zaman ve mekânda, yüreğinde bir ilahi moral bulmuştur."

Voltaire ve İslamiyet

Voltaire'in 1739'da sahneye konan Muhammed adlı piyesinin Peygamberimiz hakkında iftira ve aşağılamalarla dolu olduğu, gösterinin Osmanlıların baskısı ile durdurulduğu bilinmektedir. Bunun açıklamasana gelince: Voltaire İslamiyet'i yeteri kadar bilmeyişi bir yana bir takım söylentilerin etkisi altında kalmıştır. Ayrıca bu piyeste İslamiyet perdesi altında bağnaz ve zalim Hristiyanları eleştirmektedir. Doğrudan Hristiyanlığa cephe alamadığı için böyle bir yolu izlemiştir. Zaten geçen olaylar ve kişilerin Peygamberimizle örtüşmesi de söz konusu değildir.

Zaire adlı kitabında Müslüman olan Orosmane'ı sabırlı ve erdemli bir kişi olarak gösterir. Bir Müslümanın iyi bir davranış içinde gösterilmesine pek kızılır, Voltaire çok tepki alır.

Daha sonraki yıllarda giderek hakikate yaklaştığını görüyoruz. Feylesofça Konuşmalar eserinde:

"Müslüman dini, aradan 1200 yıl geçtiği halde, hâlâ kurucusu zamanındakinin aynısıdır. Bizzat Hz.Muhammed tarafından kaydedilen yasalar, bugün değerlerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdir. Kur'an'a Türkiye'de olduğu kadar İran'da; Hindistan'da olduğu kadar Afrika'da da saygı ve bağlılık gösterilmektedir; her yerde, harfi harfine onun sözlerine uyarlar.

Hristiyanlık ise, her bakımdan Hz. İsa'nın dininden farklıdır. İsa, hiçbir şey yazmadı, her halde okuma yazma da bilmiyordu."

Voltaire ve Türkler

Candid adlı romanında Türklerden de bahseder. Roman kahramanlarından Pangloss, yaşlı bir Türk'e rastlar. Türk, onları evine davet edip ikramda bulunur; kendi yaptıkları şerbetleri, kaymaklı turunç reçeli ve halis kahve sunar. Candid Türk'e "Geniş ve muhteşem bir toprağınızı olsa gerek" der. Türk şöyle cevaplar: "Yalnız yirmi dönümlük! Bu toprağı, çocuklarımla beraber eker biçerim; çalışmak, üç büyük kusuru, can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları ve yoksulluğu bizden uzaklaştırır." der.

Yine Voltaire, kendisinin pek önem verdiği bir konuda, "hoşgörü" mevzusunda, Osmanlı sultanlığındaki uygulamayı örnek diye göstermiştir. Gerçekten, Felsefe Sözlüğü 'nün, "Hoşgörü" başlıklı maddesinin bir yerinde, açıkça şunları söyler: "Türk padişahına baksanıza bir kez: Zerdüştçüleri de, Rumları da, Nesturileri de, Katolikleri de yönetip gidiyor pekâlâ. Kim ortalığı karıştırıp kargaşalığa vermek isterse hemen kazığa oturtuyor, herkes de rahat ediyor böylece."

"Kazığa oturtma" dışında söyledikleri doğruydu Voltaire'in. O yüzyılda, Osmanlıda Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bir örneği gösterilmeyecek biçimde bir dini hoşgörünün hâkim olduğu bir gerçektir.

Yine aynı kitapta dinsel hoşgörünün bir başka uygulamasına değinir ve şöyle der: "Türk İmparatorluğu aynı hoşgörüyü gösterdi hep. Sultan II. Mehmet İstanbul'u aldığında, Rumları puta tapar saysa da, dinlerini değiştirmeye hiç zorlamadı. Rum ailesinin babası, yılda beş ya da altı ekü vermekle kurtuldu bundan. Birçok vakıfları, birçok piskoposlukları olduğu gibi bıraktı. Bugün bile, papa ömründe tek bir imam ya da molla atamadığı halde, Türk Padişahı rahipler, piskoposlar atar hâlâ."

Voltaire, yine Feylesofça Konuşmalar adıyla dilimize çevrilen eserinde, Türk kadınları hakkında şunları söyler:

"Türkiye'de kadınlar, bazılarının iddia ettiği gibi köle filan değildir; onların da kendi malları vardır, gerektiği zaman vasiyetname hazırlarlar, kocalarından boşanırlar. Kadının hakir görüldüğü iddiasını yayan cahil kötü papazlar bizi kandırmışlardır."

Yine aynı eserinde Osmanlı sultanlarına despot denilmesine karşı çıkar: "Kur'an'la, onun bilginler tarafından tasvip edilen tefsirleri Müslümanlar için kanun demektir; bu dine mensup hükümdarlar, Kur'an'a el basıp bu kanunlara riayet edeceklerine ant içerler."

Hoşgörü Üstüne adlı kitabında, "bir insan hakkı" olarak gördüğü hoşgörü için bir hadis mealini sloganlaştırır: "Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma."

Voltaire'in en çok bilinen şu sözü de fikir ve düşünce hürriyeti için bayrak olmuştur: "Söylediklerinizi onaylamıyorum, ama bunu söyleme hakkınızı ölene kadar savunacağım."

Son yılları

Voltaire'in Ferney'de ikameti uzun sürdü ve ona dünya çapında büyük şöhret sağladı. Burada kendisini hür ve emniyette hisseden Voltaire, dünya olayları hakkında düşündüklerini hiç çekinmeden söyleyip yazabildi. Avrupa'da suçsuz insanlara karşı yapılan kötü muamelelerle, baskılarla adaletsizliklerle mücadele etti. Çok defalar, yanlış ve haksız mahkûm edilen suçsuz insanların mahkemelerinin yeniden görülmesini sağladı. Bu arada bir Protestan olan ve işkence edilerek öldürülen Calas hakkındaki mahkeme kararını bozdurdu. Yeniden bakılan dava beraatla sonuçlandı. Sirvan ve Chevalier de la Barre adındaki suçsuz kişiler haklarındaki kararların bozulması için de çok uğraştı. Bu uğraşları ona, kitaplarının girmemiş olduğu evlerde yaşayan insanlar arasında da, büyük şöhret sağladı. Çok geçmeden efsaneleşti. Bütün Avrupa çiçekli bir robdöşambr giymiş, her zaman hasta, fakat sağlıklı kimselerden daha çalışkan ve canlı, hem bahçesiyle uğraşan, hem de trajediler yazan, aynı zamanda saat ve ipek çorap imalathaneleri işleten, bu arada Candid gibi şaheserlere imza atan, gözleri parlak, vücudu bir deri kemik bu ihtiyarı tanıdı. Bu kadar yoğun ve insanüstü çalışmayı sürdüren ve hiç ölmeyecekmiş gibi görünen bu varlık sonunda, kişiliğine uygun bir şekilde tükendi. Paris'e yaptığı son seyahatinde "Yaşasın Voltaire" diye haykıran büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. En üretken yazarlardan biri olarak, kaleme aldığı 30.000 sayfayı aşan eserlerini geride bırakarak birkaç hafta sonra da öldü (30 Mayıs 1778).

Prof. Dr. Sefa Saygılı

KAYNAKLAR

1) Voltaire. Hayatı ve Eserleri. Andreas Maurois. Radyo Yayınları, 1980

2) Voltaire ve Aydınlanma. Server Tanilli. Adam Yayınları, 1999

3) En etkin 100.Michael H. Hart. Sabah Kitapları, 1994

4) Filozofların Özellikleri. Prof. Dr. Nihat Keklik. Doğuş Yayınları, 1983

5) Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar. Voltaire. Çeviren: F. Baldaş, BEB. Yayınları,1962

6) Büyük Filozoflar. Çev. Münir Yarkın. T. İş Bankası Kült. Yayınları, 1969

7) Felsefenin Arka Merdiveni. Wilhelm Weischedel. İz Yayıncılık, 1997

8) Filozoflar Ansiklopedisi. 4.Cilt. Cemil Sena. Remzi Kitabevi, 1976

9) Dine karşı düşüncenin Tarihi. Albert Bayet. Varlık Yayınları, 1970