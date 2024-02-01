Murat Kurum’un önemli projesi: ‘Bisiklet Şehri’

Murat Kurum "bisiklet şehri" projesini İstanbul'da uygulayacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum projelerini açıkladı. Önemle üzerinde durduğu çok sayıdaki önemli konulardan biri de "bisiklet şehri" projesi oldu.

Gerçekten bisiklet harika bir ulaşım aracı olduğu kadar çok yararlı bir egzersiz şeklidir. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde bisiklet yolları bütün şehirleri sarmıştı. Pek çok insan işlerine veya dolaşmalarına bisikletle gidiyorlardı. Aynı araba parklarına benzer şekilde bisiklet parkları mevcuttu. Hatta Belçika başbakanlığı önüne geldiğimizde orada yaşayan arkadaşımız bisikletle gelen birini göstererek "Bakın bu başbakan. Görevine bisikletle geliyor" diye göstermişti.

"1500 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPACAĞIM"

"Görevi devraldığımızda bisikleti İstanbul'un cazip ulaşım aracı haline getireceğiz" diyen Kurum şu bilgileri verdi: "Biz herkesin evinin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. Sağlıklı ulaşım için İstanbul'u 'bisiklet şehri' yapacağız. Akıllı ulaşım sistemiyle, bisiklet parkı sayılarını hızlıca artıracağız.

PAYLAŞIMLI BİSİKLET

Kurum ayrıca İzmir'de uygulanan "paylaşımlı bisiklet" uygulamasına da dikkat çekti. Kurum, "Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. İstanbul'da 2029'a kadar bisiklet yollarını 2 katına çıkaracağız. 2024 yılında ise İstanbul'a 1500 kilometre bisiklet yolu kazandırmış olacağız." dedi.

BAKANLIĞI DÖNEMİNDE YAPTI

Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı iken sadece 2022'de 93 km bisiklet yolu yaptığını biliyoruz. Yani bu konunun önemini bilen ve uygulayan bir başkan adayı.

BİSİKLETE BİNME

Yüzme gibi bu da eklemlere yük bindirmez ve eklem sorunları olanlar için çok iyi bir egzersizdir. Bisiklete binerken derin solunum yapar ama nefessiz kalmayız (yani bu tempoda bisiklet sürersek) saatte 300-500 kalori yakarız. Yani bu da kilo vermek için iyi bir araçtır. Haftada bir kez büyük alışveriş yapmak yerine bakkala-markete bisikletle gidelim ve az miktarda sık alış veriş yapalım. Hatta bisiklet yolu mevcutsa işe bile bisikletle gidip gelebiliriz.

BİSİKLETE BİNMENİN YARARLARI

Bisiklet sürmenin çok sayıda faydası vardır. Önemlilerini sayalım:

*Öncelikle denge yeteneğimizi, duruşumuzu ve koordinasyonumuzu geliştirir, korur.

*Bir alete hâkimiyet sağlar.

*Bacak kaslarını eklemleri zorlamadan güçlendirir.

*Kilo vermeye yardımcı olur.

*Doğal, zararsız, ideal bir egzersiz ve spor şeklidir.

*Zihinsel sağlığı ve beyin gücünü artırır. Alzheimer ve bunamaya karşı koruyucudur.

*Moral yükseltir, olumlu duyuları artırır.

*Stresi düşürür, kendimizi zinde hissetmemizi sağlar.

*Yaşlılar için yürüyüş ve yüzme ile birlikte ideal egzersiz tarzıdır. Yaşlanmayı geciktirir.

*Uyku kalitesini artırır.

*Kabızlığın tedavisinde birebirdir.

*Kalp damar hastalıkları ve kanser için koruma sağlar.

*Bisiklet çevre dostudur. Hava kirliliğini azaltır.

*İthal benzin ve mazot kullanımını düşürerek ülke ekonomisine de katkıda bulunur.

MURAT KURUM'U TEBRİK EDİYORUZ

Pek çok harika projesinden biri olan 'bisiklet şehri' vaadinden dolayı Sayın Kurum'u kutluyoruz. İnşallah başkan seçilecek ve kolları sıvayarak bu muhteşem projeleri İstanbul'umuza kazandıracaktır.

Prof. Dr. Sefa Saygılı