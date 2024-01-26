Murat Kurum'u dinlerken

Dün yani 25 Ocak Perşembe günü için Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Murat Kurum'un projelerini anlatacağı toplantıya davet edilince katılmaya karar verdim.

Başkan adayımız AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı. Müthiş görseller ile düzenlenmiş oldukça tatmin edici sunumdu. Murat Kurum bey kendine güveni tamdı ve her konuda çok güzel vaatler ve projeler ortaya koydu. Üstelik şimdiki başkanın adını dahi anmadan bunu yaptı.

Ele alınan konular arasında olası İstanbul depremi ve İstanbulluların trafik çilesi başta geliyordu. Kurum alacakları tedbirlerle trafikte geçen sürenin % 20 azalacağını söyledi. Mevcut metro hattını da 650 kilometreye çıkaracaklarını ifade etti.

O kadar ilginç ve müthiş projeleri vardı ki buraya sığdırmak mümkün değil. 2 saatin üzerinde tek tek izah ederek anlattı. Beraber toplantıyı izlediğimiz kardeşim Makine Mühendisi Aziz Saygılı'ya projeler ve seçim sonucu hakkında ne düşündüğünü sorduğumda şunları söyledi:

"1. İstanbul'da 5 yıldır yaşanan fetret devri bitecek anlaşılan o. Artık çok yoğun bir hizmet ve çalışma devri başlıyor. Murat bey de 'Çalışacağız çalışacağız çalışacağız' şeklinde özetledi bu gelecek dönemi dikkat ettiysen.

2. İstanbul'un bütün önemli sorun, çile ne varsa atlanmamış ve çözecek projeler üretilmiş.

3. Kongre salonundakilerin heyecan ve coşkusu, efendiliği ve olgunluğu bir başka dikkatimi çeken husustu.

4. O kadar çok proje vardı ki sunulan çözümler hayrete düşürdü beni.

5. Bu proje teklifleri İstanbul'un hizmete ve çalışmaya susamış olduğunu gösteriyordu.

6. Ülkemizin altıda birinin yaşadığı İstanbul'a hizmet eden Türkiye'ye hizmet eder. Bu projeler bütün ülkede lokomotif etkisi yapar ve yayılır. Bu açıdan da önemlidir.

7. Murat Kurum tam ve aşkla şevkle hizmete odaklanmış görünüyor. Adeta İstanbul'a kendisini vakfetmiş ve şehri ezberlemiş.

8. Son olarak temennimiz İstanbulluların böyle gayretli bir adaya teveccüh etmesi ve İstanbul'umuzun uçmasıdır."

Toplantıya giderken misafirlerin heyecanı ve ilgisini bilhassa görmek istemiştim. Salon çok kalabalıktı, erken gitmeme rağmen ancak üst katta bir yer bulabildim. Sonra gelenlerle bu büyük salonun oturanları kadar ayakta olanların da olduğu müthiş bir izdiham vardı. Kitleler çok heyecanlı ve coşkuluydu, hep bir ağızdan İstanbul'un aslına döneceğini ve esas sahibine kavuşacağını haykırdılar. Salona girene kadar seçimi kimin kazanacağı konusunda tereddütlüydüm. Ancak gördüm ki; bu hız, bu arzu ve istek devam ettikçe ki edecektir de Sayın Murat Kurum'un başkanlık koltuğuna oturacağına inanıyorum.

Akşamüzeri telefonda kendisi ile görüşmemde çok başarılı bulduğumu ve kazanacağına artık inandığımı belirttim. Teşekkür etti. Sesinden belliydi ki heyecanlıydı ve günün faaliyetlerine rağmen hiç yorgun da değildi.

Başkanımız Murat Kurum'a başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Sefa Saygılı