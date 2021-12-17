Alkolün trafik kazalarına etkisi ve Defne Samyeli olayı

Dün medyada yer alan habere göre; ünlü Türk köşe yazarı, oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Şişli'de polis çevirmesine takılmış. Yapılan denetimde Samyeli'nin 0,51 promil alkollü olduğu tespit edilmiş ve ehliyetine 6 aylığına el konulmuş. Polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia eden Samyeli, hastaneye giderek kanındaki alkol oranının ölçülmesini istemiş.

Sabaha karşı 02:38'de trafik kontrolünde 0,51 promil alkollü çıkan Samyeli, 04:06'da hastanede tahlil yaptırmış. Bu kez alkol oranı 0,27 bulunmuş. İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sunmuş, hâkimlik sunucuya yazılan 1.339 liralık para cezasını iptal edip ehliyetini geri vermiş.(*)

Bu haber üzerine öncelikle alkollü trafiğe çıkmanın etkilerinden bahsetmek istiyorum:

Çünkü sürücünün kanındaki alkol oranı arttıkça trafik kazası yapma ihtimali belirgin şekilde artar.

Alkollü sürücüde trafik kazası riskini artıran değişiklikler şunlardır:

1. Reaksiyon zamanı uzar ve gecikir. Reaksiyon zamanı; araç sürücüsünü karşılaştığı yeni durumlarda fren yapmak, direksiyonu döndürmek, vites değiştirmek gibi tepkiler vermesi için geçen süre anlamındadır.

2. Otomatizm kaybolur. Tecrübeli araç sürücüleri bir trafik levhası gördüklerinde otomatik olarak uyum sağlarlar. Alkollü kişinin ise bunu sağlamak için ayrıca dikkatini vermesi lazımdır.

3. Dikkat azalır. Alkol etkisi ile yeni duruma adapte olma zamanı uzamaktadır.

4. Gözün fikse olduğu cisimden normale dönme zamanı uzar.

5. Cisimlerin netliği azalır. Aracın titreşimlerine bütün vücut ile beraber göz de uyar ve çevre, net çekilmemiş bir fotoğraf görüntüsü verir. Cisimler göz önünde gerçekteki gibi emin ve çabuk olarak fikse olamazlar, odaklanamazlar.

6. Görüş açısı daralır. İnsan normalde sağdan ve soldan 120 derecelik görüş açısına sahiptir. Çok az da olsa alkol alan bir kişide bu görüş 20 derece eksilmekte, kişi direksiyon kullanırken yandaki bir motosikletliyi veya yayayı görmeyebilmektedir.

7. Mesafe tahmini zorlaşır. Kişi alkol etkisi altındayken öndeki araç ile arasında olan mesafeyi çok fazla, kullandığı araç süratini ise çok az olarak algılar. İşi son anda fark ederek ya aniden sollama yapabilir veya çarpışmaktan kurtulamaz. Sürücü ayrıca yorgunsa aldığı alkolün etkisi daha fazla hissedilir.

8. Kendine güvende artış olur. Alkollü sürücüler, bir rahatlama ve gevşeme hissederler. Bunun paralelinde kendilerinde sahte bir güven duygusu ortaya çıkar. Bu aşırı güvenle kaza yapma korkusu azalır ve sürücü risk almaya yönelik davranışlarda bulunma eğilimine girer. Yüksek hız yapar, tehlikeli manevralara girişir. Bu davranışlar da sürücünün hata ve kaza yapma ihtimalini yükseltir.

Alkolün bu tesirleri sebebiyle alkollü iken trafiğe çıkma bütün dünyada yasaklanmıştır. Ancak bazı ülkeler çok düşük miktarda alkole tolerans göstermektedir.

Bizce Defne Samyeli hakkındaki karar hatalıdır ve kötü örnek olabilir

Bu karar bu konuda çalışmaları olan bana göre hatalıdır. Çünkü:

*İki promil düzeyleri arasında mübayenet var gibi görünse de böyle olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü kandaki alkol oranının saatte 0,15 promil düştüğü kabul edilir. Samyeli 1,5 saat sonra tekrar baktırdığına göre; 22,5 düşmüştür. Bu da zaten yaklaşık 0,50 etmektedir. Yani polisin alkolmetresinin verdiği rakamın doğru olduğu anlaşılmaktadır.

*Acaba ikinci rapor hangi hastaneden alınmıştır? Bu sorunun cevabı haberde yoktur. Özel bir hastane söz konusu ise güvenirlik yönünden eksiklik yaygın kanaattır.

*Şu da var, iki sonuç arasında çelişki varsa bu bilirkişilik olarak Adli Tıp Kurumu beşinci kuruluna sorulmasını gerektirir. Oradan sonuç alınmadan böyle karara varılması ve cezanın iptal edilmesi yanlış olmuştur.

*Alkole her bireyin verdiği tepkiler farklı farklıdır. Bu yüzden trafikte alkollü olduğu tespit edilen (bilhassa alkol oranı 0,30'dan yüksekse) kişiye serebellar test(**) yapılması da gerekir. Güvenli sürüş yeteneğini kaybedip kaybetmediği böyle anlaşılır. Bir başka nokta da alkollü araç kullandığı için Defne Samyeli'ne Türk Ceza Kanunu'nun 179/3. fıkrasından(***) muhakkak dava açılmalıdır. Çünkü alkolün etkisi bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

*Ayrıca önemli olan bir başka noktayı da belirtelim: Gece yarısı (Samyeli'nin sabaha karşı 02:38'de alkollü olduğu tespit edilmiştir) alınan alkolün etkisi, gündüz saatlerine göre farklıdır ve daha ağır belirtilere sebep olmaktadır.

*Önemli olan bir nokta da uykusuzluk ve yorgunluk yanında aç olmak da alkolün olumsuz etkilerini artıran hususlardır.

*Yine kadınların bünye olarak alkole daha hassas oldukları bilinmektedir.

Defne Samyeli hakkındaki kararın hatalı olduğunu düşünüyoruz. Zaten iki ayrı yerde, değişik saatlerde yapılan ölçümler arasında benzerlik vardır.

Ayrıca böyle, kamuoyunda tanınmış birisinin gece yarısı alkollü olarak trafiğe çıkması kötü örnek olarak kınanması gereken bir durumdur.

(*) Sabah Günaydın Gazetesi, Atakan Irmak'ın haberi. (15 Aralık 2021)

(**) Serebellar test: Alkol alındığında kişinin ne ölçüde etkilendiğini araştırmak için yapılır. Düz çizgide yürütme, düğme ilikleme, parmağın buruna değdirilmesi, nistagmusa bakma, oturup kalkma, 100'den geriye doğru sayabilme gibi muayenelerle yapılır.

(***) 5237 sayılı TCK'nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle "emniyetli bir şekilde" araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmamakla birlikte Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dâhili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği kabul edilmektedir.

Sefa Saygılı