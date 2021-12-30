Parçadan bütüne - 6

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43
Pişmanlık, yaşanmış olanı yaşanmamış yapmaz. Yaşanacaklar karşısında daha dikkatli olmamızı sağlar.
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44
Geçmiş insanın gölgesi gibidir. Bazen arkamızdan gelir, bazen önümüzden yürür. Geçmiş asla geçmez, geçen ömürdür.
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45
Bardağı bir defaya mahsus kullandın. Onunla su içtin. O bardak yüzlerce kez yıkansa bile senin onunla su içtiğin hakikati değişmez. Ne yaparsak yapalım hakikatin üstünü örtemeyiz. Ona sırtımızı dönemeyiz. O yokmuş gibi davranamayız.
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46
Bir kere dalgaya yakalanıp ıslandıktan sonra diğer dalgaların pek bir önemi kalmıyor.
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47
Aralarında belli bir mesafe olan iki ağaç gibiyiz. Birbirimizi görüyor, kavuşmak istiyor, fakat bir adım dahi atamıyoruz. Ah Allah.
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48
Tutkunun yerini temkin alınca belki daha az hata yaparız. Fakat buradan büyük hayatlar ve eserler çıkmaz.
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49
Kaybetmeyi bilmek, erdemi ve olgunluğu beraberinde getiriyor. Kaybettiğini anlamak da cesaret istiyor.
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50
İhtiyacım olduğu zamanlarda bile dualarımda maddiyata yer vermedim. Allah'tan dünya malı hiç istemedim. Rabbimden hep ilim, irfan, ilham ve inayet diledim. Nihayetinde, insanın istikametini kayıp ve kazanç hakkındaki düşüncesi belirliyor.
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İbrahim Tenekeci