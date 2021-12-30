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İBRAHİM-TENEKECİ
Aralık 30, 2021
Parçadan bütüne - 6
PARÇADAN BÜTÜNE – 5

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43

Pişmanlık, yaşanmış olanı yaşanmamış yapmaz. Yaşanacaklar karşısında daha dikkatli olmamızı sağlar.

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44

Geçmiş insanın gölgesi gibidir. Bazen arkamızdan gelir, bazen önümüzden yürür. Geçmiş asla geçmez, geçen ömürdür.

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45

Bardağı bir defaya mahsus kullandın. Onunla su içtin. O bardak yüzlerce kez yıkansa bile senin onunla su içtiğin hakikati değişmez. Ne yaparsak yapalım hakikatin üstünü örtemeyiz. Ona sırtımızı dönemeyiz. O yokmuş gibi davranamayız.

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46

Bir kere dalgaya yakalanıp ıslandıktan sonra diğer dalgaların pek bir önemi kalmıyor.

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47

Aralarında belli bir mesafe olan iki ağaç gibiyiz. Birbirimizi görüyor, kavuşmak istiyor, fakat bir adım dahi atamıyoruz. Ah Allah.

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48

Tutkunun yerini temkin alınca belki daha az hata yaparız. Fakat buradan büyük hayatlar ve eserler çıkmaz.

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49

Kaybetmeyi bilmek, erdemi ve olgunluğu beraberinde getiriyor. Kaybettiğini anlamak da cesaret istiyor.

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50

İhtiyacım olduğu zamanlarda bile dualarımda maddiyata yer vermedim. Allah'tan dünya malı hiç istemedim. Rabbimden hep ilim, irfan, ilham ve inayet diledim. Nihayetinde, insanın istikametini kayıp ve kazanç hakkındaki düşüncesi belirliyor.

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İbrahim Tenekeci

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