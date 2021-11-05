Parçadan bütüne – 5

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35

Dost bildiğimiz bir kimse hakkında hiçbir şey bilmediğimizi öğrendiğimiz gün, dünyanın gerçekten de üzücü bir yer olduğunu anlamış bulunuruz.

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36

Dostluk sevgiyle başlar, saygıyla devam eder, itimatla tamam olur. İtimat, kalben emin olmak demektir. Saygı, belli bir mesafeyi gerektirir. Sevgi ise açıklanamaz.

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37

Onun en sevmediği ile benim en sevdiğim aynı şey. Yine de iyi anlaşıyoruz. Açıklanamaz.

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38

Hiçbir şey kaldığı yerden devam etmez. Devam ettiğini düşündüğümüz şey, artık başka bir iklimin, farklı bir duygunun, ayrı bir dünyanın parçasıdır. Sonunda soru bile bellidir: Neden eskisi gibi olamıyoruz?

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39

Halden anlamayan, emaneti korumayan ve mahremiyete özen göstermeyen bir kimse, insanlığın bütün şubelerinden uzak kalmış demektir. Düşmek başka nedir?

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40

Menfaat, insana mahsus bütün güzel şeylerin düşmanıdır. Bataklık gibidir. Onun üstüne sağlam bir şey kurulamaz. Menfaat için bir araya gelenler, yine aynı nedenden dolayı çabucak dağılıp giderler.

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41

Birçok önemli konuda rahatsız edici bir rahatlığın içindeyiz. Bu mudur? "Kalbin yalanı, inanıp yapmamaktır."

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42

Yazı yazgıdan gelir. Yazıyı kader olarak görmeyenlerin yazdıkları fazla uzağa gidemez. Zamana karşı dayanıklı da değildir. Yazı serüveni ancak bir gençlik hevesi olarak kalır. Çünkü edebiyat, uzun soluklu bir yürüyüştür. Dert ister, dirayet ister.

İbrahim Tenekeci