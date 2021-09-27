Parçadan Bütüne - 4

MODERN HAYATTA İNSAN İLİŞKİLERİ

Güzel ve kaliteli görünüyor. Fakat sahte. Modern hayattaki insan ilişkileri de biraz buna benziyor. Üslup var, nezaket var, iltifat var, lakin samimiyet ve itimat yok. Mesela güvenip dertleşemiyorsunuz. Çünkü dostça yaklaşıp düşmanca bilgi toplayabiliyor. İşte bu yüzden: Bazı şeyleri anlatmamak, anlatmaktan daha iyidir.

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HER YERDELER

Görgüden uzak, nezaketten habersiz, adalet ve merhamet duygusu gelişmemiş kimselerin yetki sahibi olması, hakkaniyet ve haysiyet adına üzücü sonuçlar doğurabiliyor.

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HATA PAYI

Hata, hayat bahsinin içindedir. Ona dâhildir. Birilerinin hata yapmasını bekleyip o hatadan medet umanlar, bu vesileyle kendilerine yol açanlar, asla iyi bir yere varamazlar.

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UCUZ ŞEYLER

İnsan hayatı hırs ve ihtirasa feda edilemeyecek kadar kıymetlidir.

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DÜNYANIN DIŞINDA

Dostluk, iki kalbin güzelce birbirine değmesidir. İçini dünya sevgisiyle doldurmuş bir kimseden dostluk bekleyemeyiz.

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BU BAZEN BÖYLEDİR

Biri size sırrını açtığında, onun nezdinde güvenilir bir insan olduğunuzu düşünüp sevinebilirsiniz. Oysa bazen sırdaş değil, suç ortağı aranır. Paylaşımın amacı bu olabilir.

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KALICI OLAN

Mutluluğu hedefleyen adımlar, uzun soluklu yürüyüşler başlatmaz. Çünkü mutluluk, anlık ve geçici bir hâldir. Huzur daha kalıcıdır. Modern hayatın içinde, mutlu olmak için huzurlarını feda eden insanlar görüyoruz. Her şeyi kontrol etmeye çalışırken hayatının kontrolünü kaybedenlere şahitlik ediyoruz.

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HELALLEŞMEK

İnsanlar genellikle maddi konularda helalleşme ihtiyacı hissediyor. Oysa birbirimize gayretimiz geçiyor, nazımız geçiyor, sözümüz geçiyor, vaktimiz geçiyor. Bunlar için de helallik almalıyız, vermeliyiz.

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NORMALDİR

Çok fazla kötülüğe maruz kalmış bir kimse, zamanla iyi insanların halisane yaklaşımına da şüpheyle bakmaya başlar. Bu davranışından dolayı onu yadırgayamayız.

İbrahim Tenekeci