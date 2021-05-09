Parçadan Bütüne - 3

YOLDA OLMAK

Sanat, insanın evvela kendini arama çabasıdır. Bulmak yahut varmak değil, yolda olmak kıymetlidir. Yol bizi terbiye eder. Derinlik ve olgunluk kazandırır.

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GÜZEL SIĞINAK

Sanat, hayatın zorluğu, insanın kabalığı ve zamanın yıkıcılığı karşısında dayanma gücü verir. Bazen bir resim, bazen bir şiir sığınak haline gelir.

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ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Şu modern zamanlarda, insanları tanımak konusunda öğrenme güçlüğü yaşıyor olabiliriz. Edebiyat, hayatı ve insanı daha iyi tanımamız için bize yardımcı olur.

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İKİ AYRI DÜNYA

Rakam maddiyatı, harf maneviyatı temsil eder. Rakam dünya, harf âlemdir. Rakamlar kafamızı, harfler kalbimizi çalıştırır. Harflerin âlemine giren bir insan bir daha asla eskisi gibi olamaz. Ağaçların kendi aralarında konuştuğunu duyar. Taşların da bir içi olduğunu anlar. Dağların dilini kavrar. Yaratıcının bütün renk ve seslerini ruhunda hisseder.

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DERDİMİZ BUDUR

İyi ve güzeli kılavuz edinen hüner, emekle buluşan yetenek, gösterişten uzak maharet, hürmetle birlikte ilerleyen meziyet, sahibine yakışan kabiliyet ve bütün bunları tamamlayan şahsiyet; derdimiz budur.

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BÜYÜK İSRAF

İnsan en güzel yıllarını para biriktirmek için harcamamalıdır.

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ERKEN ÜZÜLMEYELİM

Kayıp olarak gördüğümüz bazı şeyler, zaman içinde kazanca dönüşebiliyor.

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BİR RÜYA

Yokuş çıkıyorum. Arkamdan biri seslendi. Dönüp baktım. Yorulmuş, nefes nefese kalmış. Durdum, bekledim. Geldi, koluma girdi. Yokuşu beraber çıktık.

İki insanın yokuşu beraber çıkması, aralarında kalbî yakınlığın oluşacağına ve meşakkatli dünya yolculuğunu birlikte tamamlayacaklarına işarettir. Deniliyor.

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HAYAT

Saksılarımda birbirinden nadir çiçekler vardı. Türlü zahmetlere katlanarak onları toplamıştım. Toprağına kadar özenmiştim. İlk sene tüm güzellikleriyle kendilerini gösterdiler.

Sonra topraktan bildiğimiz bitkiler de çıkmaya başladı. Onları koparmaya kıyamadım. Elim gitmedi. Yaşasınlar, istedim. Hikâyenin sonunda, iyice çoğaldılar ve nadir olan bütün çiçekleri yok ettiler.

Yaşantımız da böyle değil midir? Sıradanlığa göz yumdukça, öyle kimseleri ve davetsiz gelenleri hayatımıza doldurdukça, kıymetli olanları kaybediyoruz.

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BİLEMEYİZ

Bir insanın kötülüğünü istememek, iyiliğini istemek anlamına gelmeyebilir.

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EVET

Bazen yaşarız. O kadar güzeldir ki gerçek olduğuna inanamayız.

İbrahim Tenekeci