Parçadan Bütüne – 2

GİDEMEMEK KALMAK MIDIR?

Genç bir arkadaşımız tavsiye istedi benden. "Sadece bir tane" dedi. Şunu söyledim ona: 'Değerinizden şüphe edilen yerleri hemen terk ediniz.' Başkasına verdiğim bu nasihatin kendi hayatımda herhangi bir karşılığı var mıdır? Bazen ne yaparsanız yapın gidemezsiniz.

🔷

MAHARET İSTEYEN BİR ACEMİLİK

Bazı acemilikler gerçekten de maharet istiyor. Dünya hayatı karşısında daima acemi kalan insanlara candan muhabbet duyuyorum. Onlar, ilk feda edilen olma hakkından hiçbir zaman vazgeçmezler. Bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gayet iyi bilirler.

🔷

TAM OLMAK

Dikkatin rikkatle, iyiliğin güzellikle, bilginin incelikle, aklın ahlakla tamamlanması, tahkim edilmesi gerekiyor. Ahlaktan yoksun bir akıl, yalnız sahibine değil, başkalarına da ciddi zararlar verir, veriyor.

🔷

NEDAMET

Kimi insanlar hayatımızdan bir rüya, bir vaha gibi geçer. Onların kıymetini ve neye karşılık geldiğini sonradan anlarız.

🔷

GÜZEL BULUŞMALAR

Öğrenme isteğinin cesaretle, bilginin dürüstlükle, yeteneğin şahsiyetle, sadakatin kıymet bilenle, çalışkanlığın takdirle buluşması, dünyaya ve insana ait güzelliklerin başında gelir.

🔷

MUHTEREM İNSAN

Bollukta şımarmayan, yoklukta şaşırmayan, zorlukta savrulmayan insanlar ne kadar muhteremdir.

🔷

AYRIMCILIK SAYILMAZ

Sevdiklerimizi sakınır, onları korumak isteriz. İnsanın sevdiğine özen göstermesi, üstüne titremesi, onu ayrı tutması güzel ve kıymetli bir şeydir.

İbrahim Tenekeci