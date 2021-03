Parçadan bütüne

YENİ BİR DÜNYA

İnceliğin, derinliğin, güzelliğin, nezaketin ve kıymet bilmenin tadını bir kere alınca, bir daha ne hayatımız ne insan ilişkilerimiz eskisi gibi oluyor. O güne kadar normal gelen sözler ve davranışlar bile artık bizi rahatsız etmeye başlıyor. İşte burası yeni bir dünyanın kapısıdır.

GELDİĞİ GİBİ GİTMEYEN

Kimi duygular geldiği gibi gitmez. Geride büyük yıkımlar, derin hasarlar, silinmez izler bırakır. İlahî aşka yakın duran yüksek sevgi de böyledir. Burası şikâyet ile memnuniyetin, varlık ile mahrumiyetin müşterek makamıdır.

HİÇ

Sonradan anlıyoruz ki bazı şeylerin herhangi bir yolu yoktur. Ararsın ama bulamazsın. Denersin fakat başaramazsın. Düşünürsün lakin işin içinden çıkamazsın. Ne yapılabilir? Hiç.

MAHARET İSTEYEN

Bize ferahlık veren, daima güzel şeyler hatırlatan, yanında kendimizi kıymetli hissettiğimiz, huzur bulduğumuz ve her şart altında güven duyduğumuz insanları daha çok sevmeliyiz. Onları kaybedemeyiz.

YOKTUR

Hayatımızı rehin verip karşılığında mecburiyetler alıyoruz. Bunun telafisi var mıdır?

YALNIZLIK HANGİSİDİR?

İnsanın kendisine sürekli ablalık veya ağabeylik yapması yorucu bir haldir. Mümkünse kendimizin arkadaşı, akranı olmalıyız. Çünkü yalnızlık iyi bir şey değildir.

BU BÖYLEDİR

Her başarı, her takdir, her şahsiyetli duruş, her kararlı adım beraberinde yeni düşmanlar, düşmanlıklar getirir.

İbrahim Tenekeci