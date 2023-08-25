Bektaşilik üzerine: Sünniler ve Aleviler birbirlerini ikna edebilir mi?

Birkaç hafta önce bir seyahat vesilesiyle Nevşehir'deydik (Kapadokya-güzel atlar beldesi). İmkan bulunca Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret ettik, farklı şehirlerden gelmiş Alevilerle sohbet ettik. Ziyaretten kısa bir süre sonra ise Hacı Bektaş-ı Veli ihtifali icra edildi. Gönlümden geçen ihtifale katılmaktı, fakat nasip olmadı, başka bir zaman katılma imkanı olur diye temenni ederek ayrıldık.

Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana ülkemizde kapsamlı toplantılarla anılan iki önemli sufidir. Haddi zatında bu isimlerin yaşamış olduğu 12 ile 13. asırlar günümüze varıncaya kadar Anadolu'daki tarihimizin kurucu asrıdır. Bu meyanda söz konusu iki isim, bir çok büyük ismin katkısıyla inşa edilmiş bir mirasın iki temsilcisi olarak anılır. Lakin bu toplantılar toplumda ciddi bir bölünmeye de yol açmış, en azından mevcut bölünmenin kurumsallaşmasına hizmet etmiştir. Devlet politikasının ülke dahilindeki farklı kesimleri aynı gelenekten beslenen kurucu isimler etrafında toplama arzusuyla toplantıları deruhte ettiği bellidir fakat ayrışma daha da güçleniyor. Üstelik ayrışmanın kolay kolay ortadan kalmayacağı belki derinleşerek devam edeceği de aşikardır.

Bu neden böyledir veya bu ayrışmayı aşmak mümkün müdür? Kanaatimce günümüzde ülkemizde yaşanan ayrışmanın aşılması güç teolojik nedenleri olduğu kadar toplumsal nedenler de bu noktada belirleyici bir rol oynar. Teolojik nedenler üzerinde durmak istesek, söylenmesi gereken ilk şey, dini geleneklerde ortaya çıkan iki temel tutum farkıdır. Bu iki tutum arasındaki uzlaşmaz farkı dikkate almaksızın yaşadığımız ayrışmayı herhangi bir şekilde anlayamayacağımız gibi bunu çözmek veya bir uzlaşma noktası bulmak mümkün olmayacaktır. Söz konusu ayrım metinsellik ile insan merkezcilik şeklinde ifade edebileceğimiz iki yöntemin dinin başından beri ortaya çıkmasıyla ilgilidir.

İslam ümmetinde ilk ihtilafın Hz. Peygamber'in dar-ı bekaya irtihaliyle birlikte gerçekleştiğini söylemek kadim bir ilahiyat alışkanlığı olsa bile, bunu bir bilgi olarak değil, bir totoloji olarak görebiliriz. Haddi zatında ihtilaf ne zaman başlayacaktı ki diye sormak mümkün olduğu kadar daha gerçekçi bir tahlille 'münafıklık' diye yaygın bir olgunun dini metinlerde sürekli zikredildiği ortamda nasıl bir ittifaktan söz edeceğiz ki ayrılık için tarih arayışına girelim de diyebiliriz. Fakat öyle veya böyle tarih tespiti yapılmak istendiğinde, "Peygamber'den sonrası" diye söze başlamak geçmişte ve günümüzde hakim bir ilahiyat alışkanlığıdır.

İhtilafın konusu Hz. Peygamber'in yerine kimin geçeceği olduğu kadar geçen kimsenin gerçekte kim olduğu, onun yetki ve sorumluluklarının ne olduğu üzerinde odaklanmıştı. İslam tarihinde kelimenin teknik anlamıyla ilahiyat düşüncesi daha sonra şekillenmeye başlamıştı. İlahiyat teorileri ortaya çıktıktan sonra ise geriye doğru bir tarih inşa ettiğini hesaba katmalıyız. Vakıa ilk neslin nasıl bir ayrışma yaşadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz; her ekol bize tarihi başka bir gözle aktaracak, kendini 'başlama noktası' sayarak ötekini sapma ve bidat olarak takbih edecektir. Bu meyanda şunu hatırda tutmak gerekir: İlk neslin yaşadığı ortam, Sünniliğin dile getirdiği kadar, 'kardeşçe' bir ortam değildi, bu kesindir. Ortada ciddi menfaat ve çıkar çatışmaları, bunun ekseninde yaşanan bölünmeler ve çatışmalar vardı. Bu itibarla ilk nesilde ihtilaf hiçbir şekilde görmezden gelinecek bir görüş ayrılığı düzeyinde kalmamış, savaşlar yaşanmış, kırılmalar ve bölünmeler ortaya çıkmış, İslam toplumu geriye dönülmez şekilde ayrışmalara sahne olmuştu. Fakat bütün bunların mahiyeti daha sonraki teorilerin şekillenmesiyle birlikte keşfedilmiş, 'tarih yazıcılığı' geriye doğru bir anlatıyla bize hikayeyi yeniden anlatmıştır.

Meseleye haklı haksız diye bakmaksızın Müslüman teorilerin iki temel noktada ayrıştığını düşünebiliriz: Birincisi Şia'nın temsil ettiği 'yaşayan nebilik' veya 'nübüvvette süreklilik' diyebileceğimiz ailenin önderliğini savunan anlayış iken öteki ise peygamber sonrasında hakikatin kaynağını metinden başka yerde aramayı ilkece reddeden yaklaşımdır. İkinci ekol Sünni ekol olarak kabul edilebilir. İslam tarihi dahilinde her iki ekol, yani metin merkezli ekol ile aile veya şahıs (imam) merkezli ekol hiçbir zaman uzlaşmamış, her iki yöntem temel ayrışma sebebi olarak varlıklarını korumuştur. Meselenin ehemmiyetini görebilmek için bu noktada Mutezile ile Sünnilik arasındaki ayrışmayı hatırlamak gerekir. Sünnilik Mutezile'yi rakip bazen hasım ekol olarak görmüş olsa bile, hiçbir zaman esaslı bir düşman olarak görmemiş, Mutezile'nin teorik yaklaşımlarına karşı dururken yönteminden büyük ölçüde istifade etmişlerdir. Bunun nedeni metin merkezciliği konusunda Mutezile'nin de Sünni ekoller dahilinde bulunmasıdır. Şia ise farklı gelenekleriyle birlikte doğrudan veya dolaylı, açık ve örtülü olmak üzere sürekli 'imam (şahıs)' merkezli hareket etmiş, metin merkezciliği bir eleştiri konusu olarak görmüştü. Bu minvalde sahabenin güvenilir oluşunu reddetmeleri esasta 'metnin aktarımı' hususundaki olumsuz tutumlarından kaynaklanır: Metin doğru aktarılamaz, metin başkasınca anlaşılamaz. Sünnilik ise metni anlaşılır kabul ettiği ölçüde sahabe nesline, onların aktardığını anlayabilmek için de dile (Arapça) yönelmiş, dikkatini dile teksif etmiştir. Sünniliğin esas yöntemi dil imkanları dahilinde metnin anlaşılmasıdır. Bu itibarla hem şahıs merkezcilik hem metin merkezcilik dini hayat dahilinde iki bağımsız epistemolojik tutumdur.

Mevlana ile Hacı Bektaş-ı Veli'nin içinden neşet ettiği tasavvuf ise tam olarak bu sorunda çelişkili tutumunu sergilemiş, bazen kişi merkezli hareket etmişken hem kişi merkezciliğini savunma tarzıyla (Ehl-i beyt anlayışının genişlemesi) hem metin merkezciliğe yaklaşmasıyla ikiye bölünmüştür. Bu nedenle tasavvuf ciddi çelişkide kalmış, bazen kişi merkezci dili hakim olmuşken bazen metin merkezci bir dile yönelmiştir. Bektaşilik-Alevilik günümüzde kişi merkezci dilin temsilcileri olarak Hacı Bektaş-ı Veli'yi anlama iddiasında iken Sünni tasavvuf ekolleri ise metinden hareketle anlama çabası içindedir. Bu nedenle konuyu anlama imkanları bir yana, birbirlerini hiçbir zaman ikna edemeyeceklerdir.

Ekrem Demirli