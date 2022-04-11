Ramazan'dan An'lar: Senai Demirci

Ramazan, Müslümanlar için rahmet ve mağfiret mevsimidir. İnsanların ruhunu yenileyerek dirlik kazandırır. Bu ay, belirli saatlerde yemek ve içmekten uzak kalmadan ibaret değildir. Paylaşmadır… Elindeki nimetin kıymetini anlamadır… Unuttuğumuz değerleri hatırlamadır kısacası.

◾ Bir medeniyet haline gelen Ramazan'ın heyecanı, çocukların akşam ezanının okunduğu haberini vermek için yarışması, tekne oruçları, kalabalık ve bereketli iftar sofralarıyla gelecek nesillere nakşedilir.

◾ Büyüklerimizden duyduğumuz "nerede o eski Ramazanlar?" ifadesi de aslında çocuklukta yaşanılan o tatlı heyecanlara duyulan özlemin tezahürü niteliğindedir.

◾ Biz de bu "an"ların peşine düştük. Hepimizin özlemle yâd ettiği eski Ramazanları yazar ve psikoterapist Senai Demirci ile konuştuk.

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