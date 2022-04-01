Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?

"Kalp-damar hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayında kalp hastalarının nelere dikkat etmesi gerekir?" Bu gibi düşünceler, on bir ayın sultanının gelmesiyle birlikte akıllarda soru işareti bırakıyor. Sizin sorularınıza cevap bulmak için yeni bir yolculuğa başlıyoruz: Sağlık Arası. Programımızda alanında uzmanlar isimler ile sağlığımıza dair her şeyi konuşacağız.İlk bölümümüzde kalp hastalarının oruç tutmasından Ramazan'da kalbimizi yormayan besinlere kadar birçok konuyu Kardiyolog Doç. Dr. Muhammet Kesin ile görüştük.

Haberin tamamını okumak için tıklayın

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera: Ahmed Helal

🔸

▶Yenilenen AKM'de neler var?

▶Dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonu bu müzede!

▶ Müslüman bilim insanlarının denizcilik tarihindeki izleri

▶Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

▶Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi

▶ Mihriban şiirinin 'gerçek' hikâyesi

▶ Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan

▶ Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi

▶ Onbeşlilerin hazin öyküsü

▶ Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem