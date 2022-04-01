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Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?

Yayınlanma Tarihi: 01.04.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:47

"Kalp-damar hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayında kalp hastalarının nelere dikkat etmesi gerekir?" Bu gibi düşünceler, on bir ayın sultanının gelmesiyle birlikte akıllarda soru işareti bırakıyor. Sizin sorularınıza cevap bulmak için yeni bir yolculuğa başlıyoruz: Sağlık Arası. Programımızda alanında uzmanlar isimler ile sağlığımıza dair her şeyi konuşacağız.İlk bölümümüzde kalp hastalarının oruç tutmasından Ramazan'da kalbimizi yormayan besinlere kadar birçok konuyu Kardiyolog Doç. Dr. Muhammet Kesin ile görüştük.

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Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera: Ahmed Helal

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