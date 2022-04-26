Probiyotiklerin insan sağlığı için önemi nedir? I Sağlık Arası

Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?
"Kalp-damar hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayında kalp hastalarının nelere dikkat etmesi...
Reflü hastalığı nedir? Reflü hastaları Ramazan’da nelere dikkat etmesi gerekir? Gastrit için ne iyi gelir? Probiyotik nedir? Prebiyotik hangi gıdalarda bulunur? Bunun gibi sağlığa dair akıllardaki pek çok soru işaretine cevap bulduğumuz Sağlık Arası programımızın yeni konuğu Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Alpaslan Tanoğlu. Reflü, gastrit hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği, probiyotikler ve prebiyotiklerin ne olduğunu Dr. Alpaslan Tanoğlu ile konuştuk.
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"Kalp-damar hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayında kalp hastalarının nelere dikkat etmesi...
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