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Probiyotiklerin insan sağlığı için önemi nedir? I Sağlık Arası

Yayınlanma Tarihi: 26.04.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 17:03

Reflü hastalığı nedir? Reflü hastaları Ramazan’da nelere dikkat etmesi gerekir? Gastrit için ne iyi gelir? Probiyotik nedir? Prebiyotik hangi gıdalarda bulunur? Bunun gibi sağlığa dair akıllardaki pek çok soru işaretine cevap bulduğumuz Sağlık Arası programımızın yeni  konuğu Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Alpaslan Tanoğlu. Reflü, gastrit hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği, probiyotikler ve prebiyotiklerin ne olduğunu Dr. Alpaslan Tanoğlu ile konuştuk.

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