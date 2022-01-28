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Kış aylarının vazgeçilmez iki lezzeti: Salep ve boza

Yayınlanma Tarihi: 28.01.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 10:23

Salebin sıcacık içimi, bozanın kıvamlı tadı damaklarımızda eşsiz bir lezzet bırakır. Kahve ve çaydan çok daha önce, halk arasında sıklıkla tüketilen içeceklerden ikisi de. Peki, salep ve bozanın tarihi ne? Gelin kış aylarının habercisi olan bu iki lezzete yakından bakalım.

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