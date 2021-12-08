Fikriyat’ı Genç İZÜ’ye sorduk!

Türk milleti büyük şairi Sezai Karakoç'a ağladı!
Ümmetin gür sesi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. "Şehzadebaşında...
Yepyeni ve dinamik bir formatla karşınızdayız: ''Gençlere Sorduk''. Geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluşuyor, Fikriyat’ı ve hayallerini konuşuyoruz. İlk misafirimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Münazara Kulübü. Keyifli seyirler…
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Ümmetin gür sesi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. "Şehzadebaşında...
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