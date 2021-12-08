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Fikriyat’ı Genç İZÜ’ye sorduk!

Yayınlanma Tarihi: 08.12.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:05

Yepyeni ve dinamik bir formatla karşınızdayız: ''Gençlere Sorduk''. Geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluşuyor, Fikriyat’ı ve hayallerini konuşuyoruz. İlk misafirimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Münazara Kulübü. Keyifli seyirler…

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