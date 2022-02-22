Aile içi şiddet nedenleri ve çözümleri I Saliha Erdim 3. Bölüm

Kış aylarının vazgeçilmez iki lezzeti: Salep ve boza
Salebin sıcacık içimi, bozanın kıvamlı tadı damaklarımızda eşsiz bir lezzet bırakır. Kahve...
Saliha Erdim Hanımefendi ile "evlilikte huzur" kavramını konuştuğumuz sohbetimizin son bölümünde aile içi şiddete maruz kalan bireylerin sosyal yaşamda nasıl hayata tutunacaklarını, çocuklarımızı toplumdaki olumsuzluklardan nasıl koruyacağımızı ve huzuru yakalamanın önemli şartlarını konuştuk.
◾ Saliha Erdim ile olan sohbetimizin ilk bölümünü izlemek için tıklayın
◾ Saliha Erdim ile olan sohbetimizin 2. bölümünü izlemek için tıklayın
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