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Aile içi şiddet nedenleri ve çözümleri I Saliha Erdim 3. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 22.02.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 12:00

Saliha Erdim Hanımefendi ile "evlilikte huzur" kavramını konuştuğumuz sohbetimizin son bölümünde aile içi şiddete maruz kalan bireylerin sosyal yaşamda nasıl hayata tutunacaklarını, çocuklarımızı toplumdaki olumsuzluklardan nasıl koruyacağımızı ve huzuru yakalamanın önemli şartlarını konuştuk.

Saliha Erdim ile olan sohbetimizin ilk bölümünü izlemek için tıklayın

◾ Saliha Erdim ile olan sohbetimizin 2. bölümünü izlemek için tıklayın

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