2024 yılında neler yaptık? I Çerezlik

Çerezlik 3. bölümüyle karşınızda! Bu bölümde farklılık yaptık ve ekip arkadaşlarımızı konuk aldık. Birlikte 2024 yılında neler yaptığımızı konuştuk. Bu samimi ve eğlenceli sohbetimize sizi de bekliyoruz. Sevgili Fikriyat okurları, videomuzu beğenip yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

🔹 2024 yılı her birimiz için hem sevinç hem acı hem de farkındalık oluşturan bir dönem oldu. Fikriyat ekibi olarak biz de bu yıl içinde pek çok "özel" içeriğe imza attık. Röportajlarımız, dosya konularımız, Filistin için ayaklanmamız, Doğu Türkistan'ı gündemden düşürmemek için sarf ettiğimiz çabalarımızla koca bir yılı geride bıraktık.

🔹 Şöyle bir arkaya baktığımızda neler yaptığımızı somut olarak görmek bizi gururlandırırken, bir sonraki yılda daha da fazlasını yapmak için motive etti. İşte 2024 yılında ekip olarak yaptığımız çalışmalar... Bizleri okuyarak, izleyerek, destek verdiğiniz için her birinize teşekkür ederiz.

Editör: Özge Özkul

Sümeyye Gedizli

Betül Sav

Konuklar: İlayda Altun

Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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