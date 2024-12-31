Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Yaşam 2024 yılında neler yaptık? I Çerezlik

2024 yılında neler yaptık? I Çerezlik

Yayınlanma Tarihi: Aralık 31, 2024 12:49 Güncelleme Tarihi: Aralık 31, 2024 13:35

Çerezlik 3. bölümüyle karşınızda! Bu bölümde farklılık yaptık ve ekip arkadaşlarımızı konuk aldık. Birlikte 2024 yılında neler yaptığımızı konuştuk. Bu samimi ve eğlenceli sohbetimize sizi de bekliyoruz. Sevgili Fikriyat okurları, videomuzu beğenip yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

🔹 2024 yılı her birimiz için hem sevinç hem acı hem de farkındalık oluşturan bir dönem oldu. Fikriyat ekibi olarak biz de bu yıl içinde pek çok "özel" içeriğe imza attık. Röportajlarımız, dosya konularımız, Filistin için ayaklanmamız, Doğu Türkistan'ı gündemden düşürmemek için sarf ettiğimiz çabalarımızla koca bir yılı geride bıraktık.

🔹 Şöyle bir arkaya baktığımızda neler yaptığımızı somut olarak görmek bizi gururlandırırken, bir sonraki yılda daha da fazlasını yapmak için motive etti. İşte 2024 yılında ekip olarak yaptığımız çalışmalar... Bizleri okuyarak, izleyerek, destek verdiğiniz için her birinize teşekkür ederiz.

Editör: Özge Özkul

Sümeyye Gedizli

Betül Sav

Konuklar: İlayda Altun

Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Ambivert misin?

Ambivert misin?

Artboard kullanımı ve move tool / Photoshop dersleri 2

Artboard kullanımı ve move tool / Photoshop dersleri 2

Photoshop’a giriş / Photoshop dersleri 1

Photoshop’a giriş / Photoshop dersleri 1

Günden güne çoğalan Psikolojik Safsatalar I Fikriyat Sohbetleri

Günden güne çoğalan "Psikolojik Safsatalar" I Fikriyat Sohbetleri

Rol model olmak mı, rol model almak mı? I Çerezlik

Rol model olmak mı, rol model almak mı? I Çerezlik

Ambivert misin?

Ambivert misin?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Unutmayalım

Unutmayalım